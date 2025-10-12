Patrika LogoSwitch to English

कोंडागांव

NITI Aayog Ranking: कोंडागांव जिले ने फिर बढ़ाया प्रदेश का मान, राष्ट्रीय स्तर पर मिला प्रथम पुरस्कार

NITI Aayog Ranking: कोंडागांव जिले को नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा आयोजित 'नीति फॉर स्टेट्स'-'यूज केस चैलेंज अवॉर्ड्स' में 'स्वास्थ्य और पोषण' श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिला।

less than 1 minute read

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 12, 2025

NITI Aayog Ranking (Photo source- Patrika)

NITI Aayog Ranking (Photo source- Patrika)

NITI Aayog Ranking: कोंडागांव जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा आयोजित 'नीति फॉर स्टेट्स'-'यूज केस चैलेंज अवॉर्ड्स' में कोंडागांव जिले को 'स्वास्थ्य एवं पोषण' श्रेणी में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

NITI Aayog Ranking: भागीदारी के माध्यम से उल्लेखनीय परिणाम

यह सम्मान जिला कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना को एलबीएसएनएए मसूरी में आयोजित समारोह में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर. सुब्रमण्यम और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के डायरेक्टर श्रीराम तरणीकांति द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जिले द्वारा प्रस्तुत गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की कमी लाने संबंधी पहल के लिए दिया गया, जिसमें डेटा-आधारित विश्लेषण, नवीन हस्तक्षेप, सतत निगरानी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए गए हैं।

जागरूकता कार्यक्रमों की बदौलत हुआ संभव

NITI Aayog Ranking: जिले में संचालित इस पहल के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता की दर में कमी लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं जनजागरूकता कार्यक्रमों का समन्वित रूप से संचालन किया गया। इस नवाचार के परिणामस्वरूप जिले में स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। नीति आयोग द्वारा इस उपलब्धि को आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के तहत एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में चयनित किया गया है।

नूपुर राशि पन्ना, कलेक्टर: यह उपलब्धि कोंडागांव की टीम भावना और सामुदायिक सहभागिता का परिणाम है। हमारा उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सतत सुधार लाना है।’’ यह सम्मान न केवल कोंडागांव जिले के लिए, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव का विषय है।

Published on:

12 Oct 2025 01:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / NITI Aayog Ranking: कोंडागांव जिले ने फिर बढ़ाया प्रदेश का मान, राष्ट्रीय स्तर पर मिला प्रथम पुरस्कार

