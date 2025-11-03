निगम आयुक्त ने 3 अफसरों को जारी किया नोटिस, इस मामले में महापौर ने भी जताई नाराजगी… जानें

निगम के उप अभियंता अश्विनी दास को राज्योत्सव स्थल पर होर्डिग लगाने का दायित्व सौंपा गया है। स्वच्छता निरीक्षक रविंद्र थवाइत काऊ कैचर वाहन के प्रभारी हैं, जबकि उप अभियंता अभय मिंज के पास निगम के वाहन शाखा में वाहनों की मॉनिटरिंग का प्रभार है। इन तीनों की जानकारी में पशु ट्राली में नेताओं के कटआउट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए गए हैं। पशु ट्रॉली में कटआउट्स ले जाने को घोर लापरवाही माना गया है और छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत उल्लंघन मानते हुए इन्हें कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इन तीनों अधिकारियों को 48 घंटे का समय निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने दिया है।