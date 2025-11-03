Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

निगम आयुक्त ने 3 अफसरों को जारी किया नोटिस, इस मामले में महापौर ने भी जताई नाराजगी… जानें

Korba News: 2 से 4 नवम्बर तक होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, महापौर आदि के कटआउट लगाने के लिए इनका परिवहन पशु ट्राली में किए जाने के मामले को आयुक्त ने गंभीरता से लिया है।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Khyati Parihar

Nov 03, 2025

नोटिस (photo Patrika)

नोटिस (photo Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती महोत्सव का आयोजन घंटाघर ओपन थिएटर परिसर में किया जा रहा है। 2 से 4 नवम्बर तक होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, महापौर आदि के कटआउट लगाने के लिए इनका परिवहन पशु ट्राली में किए जाने के मामले को आयुक्त ने गंभीरता से लिया है। मामले में जांच आदेश देने के साथ ही तीन अधिकारियों व कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है।

निगम के उप अभियंता अश्विनी दास को राज्योत्सव स्थल पर होर्डिग लगाने का दायित्व सौंपा गया है। स्वच्छता निरीक्षक रविंद्र थवाइत काऊ कैचर वाहन के प्रभारी हैं, जबकि उप अभियंता अभय मिंज के पास निगम के वाहन शाखा में वाहनों की मॉनिटरिंग का प्रभार है। इन तीनों की जानकारी में पशु ट्राली में नेताओं के कटआउट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए गए हैं। पशु ट्रॉली में कटआउट्स ले जाने को घोर लापरवाही माना गया है और छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत उल्लंघन मानते हुए इन्हें कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इन तीनों अधिकारियों को 48 घंटे का समय निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने दिया है।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। जब नेताओं के कटआउट पशु ट्राली में ढोए गए थे। कर्मचारियों को तब चेतावनी दी गई थी, लेकिन दूसरी बार गलती दोहराने पर आयुक्त ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है।

महापौर ने भी जताई नाराजगी

महापौर संजू देवी राजपूत ने इस मामले नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों के कटआउट्स को पशु वाहन में ढोकर ले जाना घोर लापरवाही है। इस मामले में संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस न पहुंचे निगम कर्मियों को इस बात का ध्यान रखना को कहा गया है।

ये भी पढ़ें

Swami Atmanand School: CM के गृह जिले में शिक्षा संकट! आत्मानंद विद्यालयों में 81 पद रिक्त, बच्चों का भविष्य अधर में
जशपुर नगर
आत्मानंद विद्यालय (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 10:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / निगम आयुक्त ने 3 अफसरों को जारी किया नोटिस, इस मामले में महापौर ने भी जताई नाराजगी… जानें

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

ग्रेच्युटी पर बढ़ा विवाद: कोल इंडिया कर्मचारियों ने रखी 25 लाख लिमिट की मांग, पत्र लिखकर कही ये बात

बिजली और कोयला उत्पादन के क्षेत्र में रिकार्ड (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

मछली लेने के लिए रुका था ग्रामीण, बाइक को घसीटते आगे ले गई हाइवा, लोगों ने जताया आक्रोश

बाइक को घसीटते आगे ले गई हाइवा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

मौसम में बड़ा बदलाव! सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड की दस्तक, बाजारों में गरम कपड़ों की रौनक

मौसम साफ होने के बाद तापमान में गिरावट (photo source- Patrika)
कोरबा

CG News: 25 बरस का सफर… कोरबा बना ऊर्जा राजधानी, 8 हजार मेगावाट बिजली से रोशन हो रहा देश

बिजली और कोयला उत्पादन के क्षेत्र में रिकार्ड (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

शादी की पहली सालगिरह से पहले युवक की दर्दनाक मौत, डिवाइडर से टकराने के बाद कार के उड़े परखच्चे… पसरा मातम

कार के उड़े परखच्चे (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.