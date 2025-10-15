दिवाली से पहले 4 संस्थानों पर 90 हजार रुपए का जुर्माना, खाद्य सामग्री वितरण में बरती लापरवाही

खाद्य एवं औषधि विभाग ने बताया कि कुछ माह पहले शहरी क्षेत्र के लगभग दो दर्जन से अधिक दुकानों से सैंपल लिए गए थे। जहां न तो साफ-सफाई रखी जा रही है और न ही दुकान संचालन के लिए अनुमति लेना जरूरी समझ रहे हैं। इसके अलावा मिस ब्रांडिंग के भी मामले सामने आ रहे हैं। विभागीय अधिकारी ने एडीएम कोर्ट में केस लगाया। कोर्ट ने पॉवर हाउस रोड स्थित हरियाणा जलेबी की दुकान में मिष्ठान की सामाग्रियां बनाते समय साफ-सफाई नहीं रखने और मिठाई में मिलावट के मामले में 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।