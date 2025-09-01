दिल को झकझोर देने वाली 2 खबर… नवजात को जिंदगी देकर दुनिया छोड़ गई मां, इधर कचरे में मिला शिशु

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से दो ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर हर किसी का दिल दर्द से भर जाएगा। एक मां जो नवजात को जिंदगी देकर हमेशा के लिए खामोश हो गई तो वहीं दूसरी ओर एक महिला ने नवजात को जन्म देने के बाद उसे कचरे की तरह फेंक दिया। रोने की आवाज सुनकर जब लोग पहुंचे तो मासूम को पॉलिथीन में लपेटे हुए देखा। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां नवजात की हालत गंभीर है।