दिल को झकझोर देने वाली 2 खबर… नवजात को जिंदगी देकर दुनिया छोड़ गई मां, इधर कचरे में मिला शिशु

CG Breaking News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से दो ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर हर किसी का दिल दर्द से भर जाएगा। एक मां जो नवजात को जिंदगी देकर हमेशा के लिए खामोश हो गई तो वहीं दूसरी ओर एक महिला ने नवजात को जन्म देने के बाद उसे कचरे की तरह फेंक दिया। रोने की आवाज सुनकर जब लोग पहुंचे तो मासूम को पॉलिथीन में लपेटे हुए देखा। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां नवजात की हालत गंभीर है।
बता दें की कोरबा जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई। हालांकि, नवजात शिशु सुरक्षित है। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। वहीं, अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कोरबा जिले से हैरान कर देने वाली दूसरी खबर विकासखंड पाली के डोंगानाला गांव से आई है। यहां एक किसान की बाड़ी में अचानक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। जब ग्रामीण पहुंचे तो देखा कि मासूम पॉलिथीन में लिपटा पड़ा है। तुरंत शिशु को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इन दोनों घटनाओं ने समाज और व्यवस्था दोनों पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं – एक तरफ इलाज में लापरवाही से जिंदगी छिन रही है, तो दूसरी ओर नवजातों को लावारिश छोड़ने जैसी अमानवीय घटनाएं सामने आ रही हैं।