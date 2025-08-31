CG News: एनाटॉमी विभाग की डिमांड नहीं, फिर भी थोप रहे 2 करोड़ की वर्चुअल बॉडी, अब उठ रहे सवाल

पुणे की एक कंपनी ने एक निजी मेडिकल कॉलेज में वर्चुअल बॉडी का डेमोस्ट्रेशन दिया था। कॉलेज प्रबंधन ने इसे लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह छात्रों के लिए ज्यादा कारगर नहीं है। यह भी कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन के नॉर्म्स में वर्चुअल बॉडी से डिटेक्शन कराने का कोई जिक्र नहीं है। निजी कॉलेज ने कीमत भी ज्यादा बताई है। कंपनी के ही एक प्रतिनिधि ने कॉलेज को ये बताया कि नेहरू मेडिकल कॉलेज में उनका प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। यही कारण है कि शुक्रवार को एनाटॉमी के सभागार में इसका प्रेजेंटेशन हुआ।