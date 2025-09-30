Bonus 2025: बड़ी खुशखबरी! कुसमुंडा के ठेका कर्मचारियों को दशहरा के बाद मिलेगा बोनस, जानें कितना प्रतिशत मिलेगा लाभ

प्रबंधन ने इस संबंध में जल्द ऑफिस ऑर्डर जारी करने की भी बात कही है। इसके बाद मजदूरों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। 25 सितंबर को मानकीकरण कमेटी की बैठक में नियमित कोयला कर्मचारियों को बोनस भुगतान के साथ ही ठेका श्रमिकों को भी बोनस देने का निर्णय लिया गया था। प्रबंधन ने बोनस आदेश के अनुसार नियमित कर्मचारियों को 26 सितंबर तक बोनस भुगतान कर दिया। लेकिन ठेका मजदूर के लिए जारी बोनस आदेश में उन्हें दीपावली तक भुगतान करने का उल्लेख है।