Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Bonus 2025: बड़ी खुशखबरी! कुसमुंडा के ठेका कर्मचारियों को दशहरा के बाद मिलेगा बोनस, जानें कितना प्रतिशत मिलेगा लाभ

Bonus 2025: कुसमुंडा क्षेत्र के ठेका कर्मचारियों को 8 व 15 अक्टूबर तक बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद ठेका कामगारों ने खुशी जताई और धरना प्रदर्शन आंदोलन समाप्त कर दिया।

2 min read

कोरबा

image

Khyati Parihar

Sep 30, 2025

बोनस (फोटो सोर्स- Getty Images/iStockphoto)

बोनस (फोटो सोर्स- Getty Images/iStockphoto)

Bonus 2025: कोयला कंपनियों में नियमित कर्मचारियों की तरह आउटसोर्सिंग कंपनियों के ठेका कर्मचारियों को भी जल्द बोनस भुगतान की मांग को लेकर सोमवार को कुसमुंडा खदान के ठेका कर्मचारियों ने कुसमुंडा मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया।

ठेका श्रमिकों के आंदोलन को देखते हुए त्रिपक्षीय वार्ता हुई जिसमें निर्णय लिया गया है कि कुसमुंडा क्षेत्र के ठेका कर्मचारियों को 8 व 15 अक्टूबर तक बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद ठेका कामगारों ने खुशी जताई और धरना प्रदर्शन आंदोलन समाप्त कर दिया।

8.33 प्रतिशत बोनस भुगतान की मांग

एसईसीएल के नियमित कर्मचारियों की तरह ठेका कर्मचारियों को जल्द 8.33 प्रतिशत बोनस भुगतान की मांग को लेकर श्रम सेवा भूविस्थापित कामगार संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसी कड़ी में सोमवार की सुबह 5 बजे से ही एसईसीएल कुसमुंडा में नियोजित निजी ठेका मजदूरों ने काम का बहिष्कार कर दिया। सुबह 9बड़ी संया में ठेका मजदूर कुसमुंडा मुय महाप्रबंधक कार्यालय में एकत्रित हुए और बोनस की मांग को लेकर गेट के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

इस दिन होगा बोनस का भुगतान

धरना प्रदर्शन में एसईसीएल कुसमुंडा की आउटसोर्सिंग कंपनियों के अंतर्गत कार्यरत ड्राइवर, हेल्पर, सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मचारी शामिल हुए। ठेका श्रमिकों के आंदोलन को देखते हुए प्रबंधन कुसमुंडा कार्यालय के सभा कक्ष में त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई, जिसमें लंबी चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि ठेका मजदूरों को 8 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को बोनस का भुगतान किया जाएगा।

प्रबंधन ने इस संबंध में जल्द ऑफिस ऑर्डर जारी करने की भी बात कही है। इसके बाद मजदूरों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। 25 सितंबर को मानकीकरण कमेटी की बैठक में नियमित कोयला कर्मचारियों को बोनस भुगतान के साथ ही ठेका श्रमिकों को भी बोनस देने का निर्णय लिया गया था। प्रबंधन ने बोनस आदेश के अनुसार नियमित कर्मचारियों को 26 सितंबर तक बोनस भुगतान कर दिया। लेकिन ठेका मजदूर के लिए जारी बोनस आदेश में उन्हें दीपावली तक भुगतान करने का उल्लेख है।

निर्णय पर मजदूरों ने जताई खुशी

ऊर्जाधानी भू-विस्थापित संगठन के अध्यक्ष, सपुरन कुलदीप ने कहा कि परमानेंट वर्कर और ठेका कामगारों के लिए समान काम, समान वेतन, समान बोनस और सभी सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन को और तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मुद्दे पर बैठक होगी।

त्रिपक्षीय वार्ता में ठेका कंपनी के अधिकारी भी रहे उपस्थित

प्रबंधन के साथ वार्ता में संगठन से दौरान श्रम सेवा भूविस्थापित कामगार संगठन के राजेंद्र पटेल देगूपोल राजकुमार संतोष सेवाराम, विनोद सारथी ,महावीर कोमल खरे रजनीकांत देवप्रसाद अजय, ऊर्जाधानी संगठन के विजयपाल सिंह तंवर, बसंत कुमार कंवर संतोष चौहान ललित महिलांगे एसईसीएल की ओर से एपीएम वीरेंद्र कार्मिक प्रबंधक रोहित श्रीवास नीलकंठ कंपनी के एचआर मुकेश सिंह, विनोद चौधरी प्रोडक्शन इंचार्ज व अन्य थे।

ये भी पढ़ें

Coal Bonus 2025: दशहरे से पहले कोयला कर्मचारियों को मिला बोनस का तोहफा, अकाउंट में आएंगे ₹1.03 लाख… जानें किसे होगा लाभ?
कोरबा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 02:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Bonus 2025: बड़ी खुशखबरी! कुसमुंडा के ठेका कर्मचारियों को दशहरा के बाद मिलेगा बोनस, जानें कितना प्रतिशत मिलेगा लाभ

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Festival Sales: Bonus और GST इफेक्ट से त्योहार की खुशियां दोगुनी! बाजार में ऑटोमोबाइल से बर्तन तक की बढ़ी डिमांड

Bonus और GST इफेक्ट (Photo source- Patrika)
कोरबा

यहां मंडरा रहा मौत का खतरा! एक साथ 47 हाथियों का दल कर रहे विचरण, वन विभाग Alert

हाथी (Photo Patrika)
कोरबा

ठेका कर्मचारियों को मिलेगा परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवार्ड और बोनस, 8 हजार से अधिक मजदूरों को मिलेगा… जानें कब होगा भुगतान

बोनस (फोटो सोर्स- Getty Images/iStockphoto)
कोरबा

शिक्षक की बेरुखी के कारण छात्र की आंख की रोशनी गई, संयुक्त संचालक ने किया निलंबित, जानें क्या है पूरा माजरा

निलंबित (photo- unsplash image)
कोरबा

कोरबा में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर, देखें Live Video

कोरबा में भीषण सड़क हादसा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.