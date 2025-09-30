Bonus 2025: बड़ी खुशखबरी! कुसमुंडा के ठेका कर्मचारियों को दशहरा के बाद मिलेगा बोनस, जानें कितना प्रतिशत मिलेगा लाभ

बोनस (फोटो सोर्स- Getty Images/iStockphoto)
Bonus 2025: कोयला कंपनियों में नियमित कर्मचारियों की तरह आउटसोर्सिंग कंपनियों के ठेका कर्मचारियों को भी जल्द बोनस भुगतान की मांग को लेकर सोमवार को कुसमुंडा खदान के ठेका कर्मचारियों ने कुसमुंडा मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया।
ठेका श्रमिकों के आंदोलन को देखते हुए त्रिपक्षीय वार्ता हुई जिसमें निर्णय लिया गया है कि कुसमुंडा क्षेत्र के ठेका कर्मचारियों को 8 व 15 अक्टूबर तक बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। इस निर्णय के बाद ठेका कामगारों ने खुशी जताई और धरना प्रदर्शन आंदोलन समाप्त कर दिया।
एसईसीएल के नियमित कर्मचारियों की तरह ठेका कर्मचारियों को जल्द 8.33 प्रतिशत बोनस भुगतान की मांग को लेकर श्रम सेवा भूविस्थापित कामगार संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी थी। इसी कड़ी में सोमवार की सुबह 5 बजे से ही एसईसीएल कुसमुंडा में नियोजित निजी ठेका मजदूरों ने काम का बहिष्कार कर दिया। सुबह 9बड़ी संया में ठेका मजदूर कुसमुंडा मुय महाप्रबंधक कार्यालय में एकत्रित हुए और बोनस की मांग को लेकर गेट के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।
धरना प्रदर्शन में एसईसीएल कुसमुंडा की आउटसोर्सिंग कंपनियों के अंतर्गत कार्यरत ड्राइवर, हेल्पर, सुपरवाइजर सहित अन्य कर्मचारी शामिल हुए। ठेका श्रमिकों के आंदोलन को देखते हुए प्रबंधन कुसमुंडा कार्यालय के सभा कक्ष में त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई, जिसमें लंबी चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि ठेका मजदूरों को 8 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को बोनस का भुगतान किया जाएगा।
प्रबंधन ने इस संबंध में जल्द ऑफिस ऑर्डर जारी करने की भी बात कही है। इसके बाद मजदूरों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। 25 सितंबर को मानकीकरण कमेटी की बैठक में नियमित कोयला कर्मचारियों को बोनस भुगतान के साथ ही ठेका श्रमिकों को भी बोनस देने का निर्णय लिया गया था। प्रबंधन ने बोनस आदेश के अनुसार नियमित कर्मचारियों को 26 सितंबर तक बोनस भुगतान कर दिया। लेकिन ठेका मजदूर के लिए जारी बोनस आदेश में उन्हें दीपावली तक भुगतान करने का उल्लेख है।
ऊर्जाधानी भू-विस्थापित संगठन के अध्यक्ष, सपुरन कुलदीप ने कहा कि परमानेंट वर्कर और ठेका कामगारों के लिए समान काम, समान वेतन, समान बोनस और सभी सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन को और तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मुद्दे पर बैठक होगी।
प्रबंधन के साथ वार्ता में संगठन से दौरान श्रम सेवा भूविस्थापित कामगार संगठन के राजेंद्र पटेल देगूपोल राजकुमार संतोष सेवाराम, विनोद सारथी ,महावीर कोमल खरे रजनीकांत देवप्रसाद अजय, ऊर्जाधानी संगठन के विजयपाल सिंह तंवर, बसंत कुमार कंवर संतोष चौहान ललित महिलांगे एसईसीएल की ओर से एपीएम वीरेंद्र कार्मिक प्रबंधक रोहित श्रीवास नीलकंठ कंपनी के एचआर मुकेश सिंह, विनोद चौधरी प्रोडक्शन इंचार्ज व अन्य थे।
