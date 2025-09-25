Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोरबा

Railway Bonus 2025: रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार का तोहफा, 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा, इन्हें मिलेगा लाभ!

Railway Bonus 2025: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादकता से जुडे़ कोरबा जिले के लगभग 1200 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को लगभग दो करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक बोनस को मंजूरी दी है।

कोरबा

Khyati Parihar

Sep 25, 2025

Bonus (photo-patrika)
Bonus (photo-patrika)

Railway Bonus 2025: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादकता से जुडे़ कोरबा जिले के लगभग 1200 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को लगभग दो करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक बोनस को मंजूरी दी है। प्रत्येक कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर अधिकतम देय पीएलबी राशि 17 हजार 951 रुपए बोनस मिलेगा। इसे लेकर कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल अंतर्गत कोरबा जिले में लगभग एक हजार से अधिक रेलवे कर्मचारी उत्पादकता से जुडे़ हुए हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोयला लदान कार्य में शामिल है। कोरबा के इन कर्मचारियाें के सहयोग से एसईसीआर जोन ने वर्ष 2024-25 में लगभग 253 मिलियन टन माल ढुलाई किया था, यह पिछले साल की तुलना में लगभग सात फिसदी से अधिक दर्ज लदान किया गया था।

इसमें कोरबा के गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, मानिकपुर व जुनाडीह साइडिंग की बदौलत कोयला लदान 194.7 मिलियन टन किया गया था, यह सभी जोनों पर सर्वाधिक था। इसे देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मां दुर्गा पूजा आर दशहरा उत्सव पर बोनस को मंजूरी दी है।

Railway Bonus 2025: 17 हजार 951 रुपए प्राप्त होंगे

प्रबंधन ने बताया कि प्रत्येक अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि 17 हजार 951 रुपए प्राप्त होंगे। राशि विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मंत्रालयिक कर्मचारी और अन्य ग्रुप-सी कर्मचारियों को दी जाएगी। इसे लेकर रेल कर्मचारियों में खासा उत्साह है। लेकिन कर्मचारियों में एक तरफ नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं।

कैसे होता है कैलकुलेशन?

2014-15 से पीएलबी के भुगतान के लिए मासिक वेतन की सीमा 7000 रुपये (मूल वेतन + DA) तय की गई थी। यह सीमा आज तक वही है। लगातार दस सालों से पीएलबी की राशि 17,951 रुपये है। इसका मतलब है कि अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन और डीए मिलाकर 7000 रुपये से ज्यादा है तो भी उसे पीएलबी के लिए 7000 रुपये ही माने जाएंगे।

ये भी पढ़ें

कोयला कर्मचारियों का त्योहारी बोनस अटका, कोलकाता HC की रोक के बाद यूनियनों ने आंदोलन की दी चेतावनी, अग्रिम राहत की मांग तेज
कोरबा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 03:58 pm

Published on:

25 Sept 2025 03:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Railway Bonus 2025: रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार का तोहफा, 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा, इन्हें मिलेगा लाभ!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.