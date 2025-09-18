CG News: कोल इंडिया का बड़ा फैसला, दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को 25 लाख की अनुग्रह राशि…

सुरक्षा हर कर्मचारी की, सुरक्षा में एकजुट,भविष्य के लिए सशक्त, टैगलाइन के तहत कॉर्पोरेट वेतन पैकेज के अंतर्गत नियमित कर्मचारियों को एक करोड़ रुपए का बीमा कवर और ठेका के लिए 40 लाख रुपए बीमा सुविधा का लाभ मिलेगा। इस योजना से 2 लाख 15 हजार से अधिक नियमित कर्मचारी और 44 हजार संविदा कर्मचारी पहले ही जुड़े हैं। कर्मचारियों को इसके लिए अलग से बीमा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा संबंधित बैंक ही इस सुविधा प्रदान करेंगे। इसे दस प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया गया है।