CG News: कोयला कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 करोड़ का मिलेगा एक्स्ट्रा बीमा, जानें कैसे?

CG News: कोयला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की वाली खबर आई है। केंद्रीय कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने ऐलान किया है कि 17 सितंबर, श्रमिक दिवस से ठेका और स्थायी कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बीमा लाभ मिलेगा। इसी के साथ एक्सग्रेशिया की राशि को भी 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी इस बार श्रमिक दिवस कोयला कर्मचारियों के लिए बनकर खुशियों का तोहफा आया है।