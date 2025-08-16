Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CSEB प्लांट में बड़ा हादसा! करंट लगने से ठेका कर्मी की मौत, परिजनों ने की मुआवजे और नौकरी की मांग

CG News: कोरबा पश्चिम CSEB प्लांट हादसे में ठेका कर्मी की करंट से मौत, कंपनी की लापरवाही उजागर। परिजनों के आक्रोश के बाद प्रबंधन ने 12 लाख मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया।

कोरबा

Laxmi Vishwakarma

Aug 16, 2025

शराब, जुआ और सट्टा पूरी तरह से बंद (Photo source- Patrika)
शराब, जुआ और सट्टा पूरी तरह से बंद (Photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित CSEB कोरबा पश्चिम प्लांट में करंट हादसे में एक ठेका कर्मी की मौत हो गई, जबकि इंजीनियर गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार, 7 अगस्त 2025 को कार्य के दौरान लाइव ब्रेकर छू जाने से ठेका कर्मी सुरेंद्र साहू और CSEB इंजीनियर आकाश कुजूर झुलस गए थे।

दोनों को रायपुर के कालड़ा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां करीब आठ दिनों तक इलाज चलने के बाद 15 अगस्त की सुबह सुरेंद्र साहू ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को रायपुर से कोरबा लाया गया। हादसे की जांच में कंपनी की गंभीर लापरवाही सामने आई है। घायल इंजीनियर का इलाज अभी जारी है।

CSEB कोरबा पश्चिम के एचटीपीपी प्लांट में हुए हादसे को लेकर प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्लांट का संचालन जीमैक्स कंपनी कर रही थी, जिसे क्लीनिंग और टाइटनेस का काम ठेके पर दिया गया था। मेंटेनेंस कार्य में लापरवाही के चलते ठेका कर्मी सुरेंद्र साहू और इंजीनियर आकाश कुजूर करंट की चपेट में आ गए, जिनमें से सुरेंद्र साहू की मौत हो गई। हादसे के बाद कंपनी और प्रबंधन पर खानापूर्ति के आरोप लगे।

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CSEB प्लांट में बड़ा हादसा! करंट लगने से ठेका कर्मी की मौत, परिजनों ने की मुआवजे और नौकरी की मांग

