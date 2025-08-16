CSEB प्लांट में बड़ा हादसा! करंट लगने से ठेका कर्मी की मौत, परिजनों ने की मुआवजे और नौकरी की मांग

CSEB कोरबा पश्चिम के एचटीपीपी प्लांट में हुए हादसे को लेकर प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्लांट का संचालन जीमैक्स कंपनी कर रही थी, जिसे क्लीनिंग और टाइटनेस का काम ठेके पर दिया गया था। मेंटेनेंस कार्य में लापरवाही के चलते ठेका कर्मी सुरेंद्र साहू और इंजीनियर आकाश कुजूर करंट की चपेट में आ गए, जिनमें से सुरेंद्र साहू की मौत हो गई। हादसे के बाद कंपनी और प्रबंधन पर खानापूर्ति के आरोप लगे।