CG News: श्यांग स्कूल में छात्राओं को डराने पर शिक्षक निलंबित, पुलिस का नाम लेकर धमकाने का आरोप…

साथ ही पढ़ाई के दौरान उनके स्वयं का अध्यापन विषय सामाजिक विज्ञान है लेकिन अपने विषय से संबंधित जानकारी लेने की बजाए दूसरे विषयों के पढ़ाई के बारे में छात्राओं से पूछताछ करते हैं और पुलिस के नाम पर डराते हैं। छात्राओं की इस शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया। जिला शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया। जांच टीम ने शिक्षक आनंदराम सोनवानी पर लगाए गए आरोपों को सही पाया। यह जांच रिपोर्ट टीम ने विभाग को सौंपा।