CG News: श्यांग स्कूल में छात्राओं को डराने पर शिक्षक निलंबित, पुलिस का नाम लेकर धमकाने का आरोप...
CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में श्यांग के एक सरकारी स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं को पुलिस के नाम पर डराना और लड़कियों को घुरना शिक्षक आनंद राम सोनवानी को महंगा पड़ गया। मामले की शिकायत पर संयुक्त संचालक ने शिक्षक सोनवानी को निलंबित कर दिया है। विकासखंड कोरबा क्षेत्र के शासकीय कन्या आश्रम व माध्यमिक शाला श्यांग में आनंदराम सोनवानी शिक्षक (एलबी) के पद पर पदस्थ है।
सोनवानी का अध्यापन विषय सामाजिक विज्ञान है। स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने शिक्षक सोनवानी के दुर्व्यवहार से परेशान थे। इसे लेकर विद्यार्थियों ने कलेक्टर से एक लिखित शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि स्कूल में पदस्थ शिक्षक आनंदराम सोनवानी का व्यवहार ठीक नहीं है। पीटी के दौरान लड़कियों को घुरते हैं और गंदी नजर से देखते हैं।
साथ ही पढ़ाई के दौरान उनके स्वयं का अध्यापन विषय सामाजिक विज्ञान है लेकिन अपने विषय से संबंधित जानकारी लेने की बजाए दूसरे विषयों के पढ़ाई के बारे में छात्राओं से पूछताछ करते हैं और पुलिस के नाम पर डराते हैं। छात्राओं की इस शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया। जिला शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया। जांच टीम ने शिक्षक आनंदराम सोनवानी पर लगाए गए आरोपों को सही पाया। यह जांच रिपोर्ट टीम ने विभाग को सौंपा।
विभाग ने जांच रिपोर्ट कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग, बिलासपुर को भेजा। मामले में संयुक्त संचालक ने शिक्षक आनंदराम सोनवानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। साथ ही शिक्षक सोनवानी को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोरबा में अटैच किया गया है।
इस अवधि में सोनवानी के जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। छात्राओं की शिकायत के बाद विभाग ने टीम को गठन किया। जब टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची और शिक्षक आनंदराम को जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया, तब आनंदराम ने टालमटोल करने लगा। साथ ही जांच कार्यवाही के दौरान अधिकारियों पर दबाव बनाते हुए व्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयास किया।
