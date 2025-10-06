धान खरीदी का समय फिर से शुरू, FCI में कम चावल जमा, प्रशासन और अधिकारियों की सुस्ती पर उठे सवाल…

कस्टम मिलिंग के नियम के मुताबिक 30 सितंबर तक चावल जमा करा लिया जाना चाहिए, यह मियाद पहले ही खत्म हो चुकी है। अब नए खरीफ सीजन के लिए धान की खरीदी की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए इन्ही राइस मिलर्स से फिर अनुबंध किए जाएंगे। जबकि मिलर्स ने केवल 58 फीसदी चावल जमा कराया है। यानी उठाव का 42 फीसदी धान अथवा चावल अभी भी मिलों में स्टोर होना चाहिए। लेकिन मिलों की स्थिति अलग है।