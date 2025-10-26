CG News: तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ 29 को प्रदर्शन पर, महंगाई भत्ता और सात साल के एरियर्स की मांग…

देश के अन्य भाजपा शासित राज्य अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते के भुगतान का घोषणा,आदेश कर चुके हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार ने प्रदेश के अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों को भी समिति गठित कर 100 दिनों के भीतर नियमित करने का वादा किया था, जिस पर भी निर्णय नहीं लिया गया है। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार मुखर हो रहे हैं। पहले भी आंदोलन कर चुके हैं।