बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दिवाली पर मिला 5 माह का वेतन!

Contract Employee Salary: गौरतलब है कि वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों ने कार्य बंद कर दिया था, जिससे कई विद्युत संबंधित कार्य प्रभावित हुए थे। संघ के जिला अध्यक्ष संतोष पांडे और चंद्रशेखर चंद्राकर ने बताया कि वेतन खाते में आ गया है। पत्रिका ने प्रमुखता से हमारे मुद्दे को उठाया। कंपनी के ईई पीआर वर्मा ने बताया कि 15 अक्टूबर को इसी सिलसिले में विभाग के मुख्यालय गया था और कर्मचारियों के वेतन उसी दिन स्वीकृति मिल गई थी।