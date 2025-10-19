Patrika LogoSwitch to English

महासमुंद

बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दिवाली पर मिला 5 माह का वेतन!

Contract Employee Salary: दिवाली पर बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। पांच महीने से लंबित वेतन धनतेरस के दिन जारी किया गया, जिससे कर्मचारियों के चेहरों पर खुशियां लौट आईं।

less than 1 minute read

महासमुंद

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 19, 2025

Contract Employee Salary (Photo source- Patrika)

Contract Employee Salary (Photo source- Patrika)

Contract Employee Salary: बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों को पांच माह बाद धनतेरस पर वेतन जारी किया गया। त्योहार के पहले वेतन मिलने से कर्मचारियों में हर्ष है। बिजली विभाग के द्वारा सभी ठेका कर्मचारियों के वेतन के लिए 24 लाख रुपए जारी की गई।

बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों को पांच माह से वेतन नहीं मिलने की खबर को पत्रिका अखबार ने 16 अक्टूबर को प्रकाशित किया था। इसके बाद विद्युत विभाग के द्वारा कर्मचारियों के पासबुक, बैंक अकाउंट नंबर मंगाए गए और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया गया। कर्मचारियों ने वेतन मिलने के बाद पात्रिका अखबार का आभार जताया।

Contract Employee Salary: गौरतलब है कि वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों ने कार्य बंद कर दिया था, जिससे कई विद्युत संबंधित कार्य प्रभावित हुए थे। संघ के जिला अध्यक्ष संतोष पांडे और चंद्रशेखर चंद्राकर ने बताया कि वेतन खाते में आ गया है। पत्रिका ने प्रमुखता से हमारे मुद्दे को उठाया। कंपनी के ईई पीआर वर्मा ने बताया कि 15 अक्टूबर को इसी सिलसिले में विभाग के मुख्यालय गया था और कर्मचारियों के वेतन उसी दिन स्वीकृति मिल गई थी।

CG News: दीपावली पर भी जेब खाली! 2 माह से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, दी हड़ताल की चेतावनी
महासमुंद
दो माह से वेतन नहीं, हड़ताल की चेतावनी (Photo source- Patrika)

