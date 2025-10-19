बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, दिवाली पर मिला 5 माह का वेतन!

Contract Employee Salary (Photo source- Patrika)
Contract Employee Salary: बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों को पांच माह बाद धनतेरस पर वेतन जारी किया गया। त्योहार के पहले वेतन मिलने से कर्मचारियों में हर्ष है। बिजली विभाग के द्वारा सभी ठेका कर्मचारियों के वेतन के लिए 24 लाख रुपए जारी की गई।
बिजली विभाग के ठेका कर्मचारियों को पांच माह से वेतन नहीं मिलने की खबर को पत्रिका अखबार ने 16 अक्टूबर को प्रकाशित किया था। इसके बाद विद्युत विभाग के द्वारा कर्मचारियों के पासबुक, बैंक अकाउंट नंबर मंगाए गए और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया गया। कर्मचारियों ने वेतन मिलने के बाद पात्रिका अखबार का आभार जताया।
Contract Employee Salary: गौरतलब है कि वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों ने कार्य बंद कर दिया था, जिससे कई विद्युत संबंधित कार्य प्रभावित हुए थे। संघ के जिला अध्यक्ष संतोष पांडे और चंद्रशेखर चंद्राकर ने बताया कि वेतन खाते में आ गया है। पत्रिका ने प्रमुखता से हमारे मुद्दे को उठाया। कंपनी के ईई पीआर वर्मा ने बताया कि 15 अक्टूबर को इसी सिलसिले में विभाग के मुख्यालय गया था और कर्मचारियों के वेतन उसी दिन स्वीकृति मिल गई थी।
