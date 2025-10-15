CG News: दीपावली पर भी जेब खाली! 2 माह से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, दी हड़ताल की चेतावनी

CG News: नगर पालिका के 200 से अधिक कर्मचारियों को दो माह का वेतन नहीं मिला है। नगर पालिका कर्मचारी संघ 15 अक्टूबर तक भुगतान नहीं करने पर आंदोलन पर जाने की चेतावनी दी है। हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था व अन्य सुविधाएं ठप पड़ सकती हैं। कर्मचारियों का कहना है कि दीपावली जैसे त्योहार पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।