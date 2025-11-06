CG News: खड़ी ट्रेलर से टकराई कोयला लोड गाड़ी, केबिन में फंसे ड्राइवर की मौत

CG News: रास्ते में बैराघाट बह्नमी नदी के पास एक ट्रेलर पहले से सड़क किनारे खड़ा था। मोड़ होने से कोयला लोड गाड़ी का चालक सड़क किनारे खड़ा ट्रेलर को देख नहीं सका। वह पीछे से टकरा गया। गति अधिक होने से गाड़ी का केबिन पिचक गया। इसमें बैठा ड्राइवर दल प्रताप फंस गया। दूसरे गाड़ी के ड्राइवर को आंशिक चोटें आई है। घटना की सूचना पर आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे। दुर्घटना का कारण कोयला लोड वाहन की अत्यधिक रफ्तार होना बताया गया है जिससे चालक खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और हादसे का शिकार हो गया।