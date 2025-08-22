CG News: आबकारी विभाग की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने वाहन पर की पत्थरबाजी

CG News: कोरबा जिले में अवैध महुआ शराब की बिक्री को लेकर जहां ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिसे लेकर आबकारी और पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। आबकारी विभाग की टीम अवैध महुआ शराब की बिक्री सूचना पर उरगा थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्रवाई करने पहुंची, जहां आमापाली गांव में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम 6 वाहनों में लगभग एक दर्जन से अधिक की संख्या में पहुंची। जहां ग्रामीण शंकर खडिय़ा के घर अवैध महुआ शराब की बिक्री की सूचना पर दबिश दी गई।