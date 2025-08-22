CG News: आबकारी विभाग की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने वाहन पर की पत्थरबाजी

CG News: कोरबा जिले में अवैध महुआ शराब की बिक्री को लेकर जहां ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिसे लेकर आबकारी और पुलिस विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। आबकारी विभाग की टीम अवैध महुआ शराब की बिक्री सूचना पर उरगा थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्रवाई करने पहुंची, जहां आमापाली गांव में आबकारी विभाग की संयुक्त टीम 6 वाहनों में लगभग एक दर्जन से अधिक की संख्या में पहुंची। जहां ग्रामीण शंकर खडिय़ा के घर अवैध महुआ शराब की बिक्री की सूचना पर दबिश दी गई।
शंकर खडिय़ा के कब्जे से लगभग 22 लीटर महुआ शराब आबकारी विभाग ने जप्त किया और कार्रवाई कर उसे वाहन में लाया जा रहा था। इस दौरान उसके परिवार और गांव के कुछ लोगों ने आबकारी विभाग की टीम पर हमला कर दिया। वाहन पर पत्थरबाजी करने लगे। जिसके बाद आबकारी विभाग की टीम किसी तरह वहां से शंकर खड़िया को छोड़कर वापस लौट गई।
बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग की टीम में एक महिला नगर सेना थी जिसका नाम रंजीत बघेल बताया जा रहा है। उसके साथ कुछ महिलाओं ने हुज्जत बाजी करते हुए धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया।
आबकारी विभाग की टीम ने इस घटना के बाद तत्काल बाद उरगा थाना पहुंच कर पुलिस से शिकायत की।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच कार्यवाही करने की बात कही है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई है वही आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार आबकारी विभाग की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
CG News: करतला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेंद्रीपाली में अवैध महुआ शराब बिक्री की शिकायत पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की थी। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम को मौके पर भेजा। वहीं करतला थाना पुलिस की टीम भी सेंद्रीपाली पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर अवैध शराब बिक्री करने वाले घरों को चिन्हित किया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संबंधित घरों के लोगों को शराब बिक्री व निर्माण पूरी तरह से बंद करने की सख्त हिदायत दी। इस दौरान कुछ स्थानों पर विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती दिखाई दी, हालांकि पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रित रही। ग्रामीणों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जंगलों से भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब, लहान एवं शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री को जब्त कर नष्ट किया गया।