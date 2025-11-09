CG Weather Update: मौसम ने बदला मिजाज! ऊर्जाधानी में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, अलाव का सहारा ले रहे लोग

मौसम में बदलाव का असर लोगाें के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। शासकीय व निजी अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। इलाज कराने वाले अधिकांश मरीज सर्दी, खांसी व जुकाम से परेशान हैं। चिकित्सकों की ओर से मरीजों को ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही घर से बाहर निकलने पर शॉल, स्वेटर, ग्लब सहित अन्य गरम कपडे़ पहनने को कहा जा रहा है, जिससे शरीर को ठंड नहीं लगे। इसके लिए बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर जरूरी एहतियात बरतने को कहा जा रहा है।