Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

CG Weather Update: मौसम ने बदला मिजाज! ऊर्जाधानी में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, अलाव का सहारा ले रहे लोग

CG Weather Update: ऊर्जाधानी में सर्दी ने दस्तक दे दी है। तापमान गिरकर 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 28 डिग्री दर्ज किया गया।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 09, 2025

ऊर्जाधानी में रात में गिरने लगा पारा (photo source- Patrika)

ऊर्जाधानी में रात में गिरने लगा पारा (photo source- Patrika)

CG Weather Update: मौसम का मिजाज बदलने लगा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पारा 14 डिग्री पर पहुंच गया है। आने वाले दो से तीन दिनों के भीतर तापमान में और कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे ठंड में इजाफा होगा। शहरी क्षेत्र में ठंड में इजाफा हुआ है। सूर्य की किरण लोगों को सुहावनी लगने लगी है। शनिवार को मौसम साफ रहा। सुबह नदी, नहर और तालाब के आसपास कोहरा छाया रहा।

CG Weather Update: अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज

सूर्य की किरणें निकलने के साथ कोहरा साफ हो गया। वहीं लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। जबकि अलसुबह और शाम चार बजे के बाद ठंड लोगाें को परेशान कर रही है। ग्रामीण व वनांचल इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ठंड से बचने के लिए लोग शाम होते ही घरों में दुबक रहे हैं। अलाव का भी सहारा लेने लगे हैं। शनिवार को मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। मध्य रात्रि 14 डिग्री दर्ज किया गया।

मौसम में बदलाव का असर लोगाें के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। शासकीय व निजी अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। इलाज कराने वाले अधिकांश मरीज सर्दी, खांसी व जुकाम से परेशान हैं। चिकित्सकों की ओर से मरीजों को ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही घर से बाहर निकलने पर शॉल, स्वेटर, ग्लब सहित अन्य गरम कपडे़ पहनने को कहा जा रहा है, जिससे शरीर को ठंड नहीं लगे। इसके लिए बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर जरूरी एहतियात बरतने को कहा जा रहा है।

उद्यान और पिकनिक स्पॉट गुलजार

CG Weather Update: इधर ठंड शुरू होने के साथ ही उद्यान और पिकनिक स्टॉट गुलजार होने लगे हैं। सुबह और शाम उद्यानों में लोग घुमने पहुंच रहे है। पिकनिक स्टॉप में भी लोग हरियाली और खूबसूरती के बीच पिकनिक का लुत्फ उठा रहे हैं। कोरबा के सतरेंगा, देवपहरी, काफी पाइंट, चकचकवा पहाड़, झोराघाट, रानीझरना सहित अन्य स्थानों पर लोगों की चहल पहल बढ़ गई है।

ये भी पढ़ें

CG News: फंगस और मौसम की मार, 5000 एकड़ में लगी टमाटर की फसल चौपट, किसानों को भारी नुकसान
बेमेतरा
CG News: फंगस और मौसम की मार, 5000 एकड़ में लगी टमाटर की फसल चौपट, किसानों को भारी नुकसान

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 03:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / CG Weather Update: मौसम ने बदला मिजाज! ऊर्जाधानी में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, अलाव का सहारा ले रहे लोग

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

किसान को हाथी ने पटक-पटककर मार डाला, खेत की रखवाली करने जा रहा था मृतक, घटना के बाद मचा हड़कप

किसान को हाथी ने पटक-पटककर मार डाला (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा

खदान में ब्लास्टिंग से मकानों में दरार, बोर धंसे… नाराज लोगों ने बंद कराया SECL ऑफिस का गेट

खदान में ब्लास्टिंग से मकानों में दरार (photo source- Patrika)
कोरबा

Dog Bite News: आवारा कुत्तों का आतंक! दो दिन में 12 लोग बने शिकार, बच्चों-बुजुर्गों में दहशत का माहौल

आवारा कुत्तों का आतंक (photo source- Patrika)
कोरबा

Ready to Eat Scheme: जिले में बनेगा रेडी-टू-ईट हब, 10 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तैयार होगा पौष्टिक भोजन

कोरबा जिले में 10 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (photo source- Patrika)
कोरबा

CG News: अलग-अलग क्षेत्रों से 2 नाबालिग लड़कियां लापता, परिवार ने जताई अपहरण की आशंका

दो नाबालिग लड़कियां लापता (photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.