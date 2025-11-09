CG Weather Update: मौसम ने बदला मिजाज! ऊर्जाधानी में ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन, अलाव का सहारा ले रहे लोग

ऊर्जाधानी में रात में गिरने लगा पारा (photo source- Patrika)
CG Weather Update: मौसम का मिजाज बदलने लगा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पारा 14 डिग्री पर पहुंच गया है। आने वाले दो से तीन दिनों के भीतर तापमान में और कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे ठंड में इजाफा होगा। शहरी क्षेत्र में ठंड में इजाफा हुआ है। सूर्य की किरण लोगों को सुहावनी लगने लगी है। शनिवार को मौसम साफ रहा। सुबह नदी, नहर और तालाब के आसपास कोहरा छाया रहा।
सूर्य की किरणें निकलने के साथ कोहरा साफ हो गया। वहीं लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली। जबकि अलसुबह और शाम चार बजे के बाद ठंड लोगाें को परेशान कर रही है। ग्रामीण व वनांचल इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। ठंड से बचने के लिए लोग शाम होते ही घरों में दुबक रहे हैं। अलाव का भी सहारा लेने लगे हैं। शनिवार को मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। मध्य रात्रि 14 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम में बदलाव का असर लोगाें के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। शासकीय व निजी अस्पताल के ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। इलाज कराने वाले अधिकांश मरीज सर्दी, खांसी व जुकाम से परेशान हैं। चिकित्सकों की ओर से मरीजों को ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही घर से बाहर निकलने पर शॉल, स्वेटर, ग्लब सहित अन्य गरम कपडे़ पहनने को कहा जा रहा है, जिससे शरीर को ठंड नहीं लगे। इसके लिए बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर जरूरी एहतियात बरतने को कहा जा रहा है।
CG Weather Update: इधर ठंड शुरू होने के साथ ही उद्यान और पिकनिक स्टॉट गुलजार होने लगे हैं। सुबह और शाम उद्यानों में लोग घुमने पहुंच रहे है। पिकनिक स्टॉप में भी लोग हरियाली और खूबसूरती के बीच पिकनिक का लुत्फ उठा रहे हैं। कोरबा के सतरेंगा, देवपहरी, काफी पाइंट, चकचकवा पहाड़, झोराघाट, रानीझरना सहित अन्य स्थानों पर लोगों की चहल पहल बढ़ गई है।
