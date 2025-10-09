हसदेव नदी में बही युवती की पांचवें दिन 20 किलोमीटर दूर मिली लाश, पिकनिक मनाने गए 3 लोग बह गए थे

ज्ञात हो कि बिलासपुर जिले के दयालबंद निवासी युवक अंकुर कुशवाहा, सरकंडा निवासी युवती स्वर्णरेखा ठाकुर, अशोक नगर का आशीष भोई अन्य दो दोस्तों के साथ शनिवार 4 अक्टूबर को बलौदा क्षेत्र के गांव देवरी पिकनिक स्पॉट पहुंचे थे। शाम को करीब 5 बजे नहाने नदी में उतरे थे। इस दौरान स्वर्णरेखा, अंकुर व आशीष पानी के तेज बहाव में बह गए। एक युवती व एक युवक किसी तरह नदी से बाहर निकल गए। इसके बाद डीडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी।