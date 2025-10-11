Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

Crime News: प्यार करते हो तो जहर पीकर दिखाओ! युवक की मौत का हुआ चौंकाने वाला खुलासा, जानें पूरा मामला…

Crime News: कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्र के देवपहरी गांव में 19 वर्षीय कृष्ण कुमार पंडो की संदिग्ध मौत हुई। परिजनों का आरोप है कि युवक को प्रेम साबित करने के लिए जहर पीने के लिए कहा गया।

2 min read

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 11, 2025

युवक की मौत का खुलासा (Photo source- Patrika)

युवक की मौत का खुलासा (Photo source- Patrika)

Crime News: कोरबा जिले में तथाकथित तौर पर प्यार साबित करने के लिए जान देने का एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। अब तक की जानकारी के अनुसार कोरबा जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र के गांव देवपहरी के 19 साल के युवक कृष्ण कुमार पंडो की जहर सेवन के बाद संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है।

परिजनों का आरोप है कि युवक ने मृत्यु के पहले उन्हें बताया है कि वह एक लड़की प्यार करता था। जिसके माता-पिता ने उसे फोन कर घर बुलाया और प्यार साबित करने के लिए जहर पीने की बात कही। उनकी बातों में आकर जहर का सेवन कर लिया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी 8 अक्टूबर को मौत हो गई है। वैधानिक कार्रवाई पूरी कर युवक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है, तो दूसरी तरफ इस संवेदनशील मामले में पुलिस ने जांच करने की बात कही है।

परिजनों का आरोप

इस घटना में मृत युवक कृष्ण कुमार पंडो की मौसी कस्तूरी पंडो का कहना है कि कृष्ण मेरी दीदी का लड़का था। जो की 25 तारीख को मुझे रास्ते में मिला था, कहां से आ रहा है, यह पूछने पर उसने बताया कि ऽलड़की के माता-पिता ने मुझे फोन करके घर बुलाया था। घर पहुंचने पर कहा कि हमारी बेटी से कितना प्यार करते हो यह साबित करने के लिए जहर का सेवन कर लो, इसके बाद 505 जहर का सेवन कर लिया और तबीयत बहुत बिगड़ गईऽ। तबीयत बिगड़ने के बाद कृष्ण को हमने लेमरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया था।

जहां उसका इलाज चला, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। यहां 8 अक्टूबर को उसने दम तोड़ दिया है। कृष्ण ने ही मृत्यु के पहले यह बताया था कि जहर पीने के बाद लड़की के घर वालों ने ही उसे पैदल आधे रास्ते तक छोड़ा था। लड़की और उसके माता-पिता सोनारी नाम के गांव में रहते हैं। इसी गांव में कृष्ण में जहर का सेवन किया था।

जांच के बाद स्पष्ट होगी मौत की वजह

इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश सिंह ठाकुर ने बताया कि लेमरू थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। इसमें 19 साल के एक युवक कृष्ण कुमार पंडो ने 25 सितंबर को जहर का सेवन किया था। जिसे 27 सितंबर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया था। जिसने 8 अक्टूबर को दम तोड़ दिया है। परिजनों ने जो आरोप लगाया हैं, वह जांच का विषय है. हम युवक की मौत के करण और सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Oct 2025 12:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / Crime News: प्यार करते हो तो जहर पीकर दिखाओ! युवक की मौत का हुआ चौंकाने वाला खुलासा, जानें पूरा मामला…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Diwali Bonus: छत्तीसगढ़ बिजली विभाग का दीवाली तोहफा, कर्मचारियों को मिलेंगे 12 हजार रुपए बोनस

बिजली कंपनी के कर्मियों को बोनस (Photo source- Patrika)
कोरबा

दुकानदार सर्दी-खांसी की दवा देने से कतरा रहे, 150 रुपए की दवा के लिए डॉक्टर का शुल्क 300 रुपए तक…

दुकानदार सर्दी-खांसी की दवा देने से कतरा रहे, 150 रुपए की दवा के लिए डॉक्टर का शुल्क 300 रुपए तक...(photo-patrika)
कोरबा

Korba elephant attack: हाथियों का आतंक! 100 से अधिक हाथियों ने मचाया उत्पात! ग्रामीणों में दहशत

Korba elephant attack (Photo source- Patrika)
कोरबा

CG News: श्यांग स्कूल में छात्राओं को डराने पर शिक्षक निलंबित, पुलिस का नाम लेकर धमकाने का आरोप…

CG News: श्यांग स्कूल में छात्राओं को डराने पर शिक्षक निलंबित, पुलिस का नाम लेकर धमकाने का आरोप...(photo-patrika)
कोरबा

ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 86 लाख की ठगी! टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर फंसाया, फर्जी खातों से हुआ लेन-देन…

ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 86 लाख की ठगी! टेलीग्राम ग्रुप से जोड़कर फंसाया, फर्जी खातों से हुआ लेन-देन...(photo-patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.