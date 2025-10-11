Crime News: प्यार करते हो तो जहर पीकर दिखाओ! युवक की मौत का हुआ चौंकाने वाला खुलासा, जानें पूरा मामला…

युवक की मौत का खुलासा (Photo source- Patrika)
Crime News: कोरबा जिले में तथाकथित तौर पर प्यार साबित करने के लिए जान देने का एक अजीबोगरीब मामला प्रकाश में आया है। अब तक की जानकारी के अनुसार कोरबा जिले से लगभग 60 किलोमीटर दूर वनांचल क्षेत्र के गांव देवपहरी के 19 साल के युवक कृष्ण कुमार पंडो की जहर सेवन के बाद संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है।
परिजनों का आरोप है कि युवक ने मृत्यु के पहले उन्हें बताया है कि वह एक लड़की प्यार करता था। जिसके माता-पिता ने उसे फोन कर घर बुलाया और प्यार साबित करने के लिए जहर पीने की बात कही। उनकी बातों में आकर जहर का सेवन कर लिया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी 8 अक्टूबर को मौत हो गई है। वैधानिक कार्रवाई पूरी कर युवक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है, तो दूसरी तरफ इस संवेदनशील मामले में पुलिस ने जांच करने की बात कही है।
इस घटना में मृत युवक कृष्ण कुमार पंडो की मौसी कस्तूरी पंडो का कहना है कि कृष्ण मेरी दीदी का लड़का था। जो की 25 तारीख को मुझे रास्ते में मिला था, कहां से आ रहा है, यह पूछने पर उसने बताया कि ऽलड़की के माता-पिता ने मुझे फोन करके घर बुलाया था। घर पहुंचने पर कहा कि हमारी बेटी से कितना प्यार करते हो यह साबित करने के लिए जहर का सेवन कर लो, इसके बाद 505 जहर का सेवन कर लिया और तबीयत बहुत बिगड़ गईऽ। तबीयत बिगड़ने के बाद कृष्ण को हमने लेमरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया था।
जहां उसका इलाज चला, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। यहां 8 अक्टूबर को उसने दम तोड़ दिया है। कृष्ण ने ही मृत्यु के पहले यह बताया था कि जहर पीने के बाद लड़की के घर वालों ने ही उसे पैदल आधे रास्ते तक छोड़ा था। लड़की और उसके माता-पिता सोनारी नाम के गांव में रहते हैं। इसी गांव में कृष्ण में जहर का सेवन किया था।
इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतीश सिंह ठाकुर ने बताया कि लेमरू थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है। इसमें 19 साल के एक युवक कृष्ण कुमार पंडो ने 25 सितंबर को जहर का सेवन किया था। जिसे 27 सितंबर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया था। जिसने 8 अक्टूबर को दम तोड़ दिया है। परिजनों ने जो आरोप लगाया हैं, वह जांच का विषय है. हम युवक की मौत के करण और सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। इसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
