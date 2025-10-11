Crime News: प्यार करते हो तो जहर पीकर दिखाओ! युवक की मौत का हुआ चौंकाने वाला खुलासा, जानें पूरा मामला…

इस घटना में मृत युवक कृष्ण कुमार पंडो की मौसी कस्तूरी पंडो का कहना है कि कृष्ण मेरी दीदी का लड़का था। जो की 25 तारीख को मुझे रास्ते में मिला था, कहां से आ रहा है, यह पूछने पर उसने बताया कि ऽलड़की के माता-पिता ने मुझे फोन करके घर बुलाया था। घर पहुंचने पर कहा कि हमारी बेटी से कितना प्यार करते हो यह साबित करने के लिए जहर का सेवन कर लो, इसके बाद 505 जहर का सेवन कर लिया और तबीयत बहुत बिगड़ गईऽ। तबीयत बिगड़ने के बाद कृष्ण को हमने लेमरू के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया था।