Job fraud: मैंने कइयों की नौकरी लगवाई है, तुम्हारी भी लगवा दूंगा, कहकर 8 लाख की ठगी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार

बिश्रामपुर। नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 8 लाख 9 हजार रुपए ठगी (Job fraud) के मामले में बिश्रामपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। दरअसल आरोपियों ने पहले वन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से रुपए ऐंठे थे। नौकरी नहीं लगने पर आरोपियों ने कहा कि अब उसकी हॉस्टल अधीक्षक के पद पर नौकरी लगवा देंगे। इसके बाद उससे 3 लाख 70 हजार और रुपए लिए थे। इसके बाद भी नौकरी नहीं लगवाई। ठगी का एहसास होने पर युवक ने 3 दिन पहले मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी।