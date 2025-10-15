Elephant Attack: रात का खौफनाक मंजर: अचानक सामने आया हाथी, बाइक को उठाकर पटका, फिर 3 युवक… जानें क्या हुआ?

कटघोरा वनमंडल के मोरगा वन परिक्षेत्र में मंगलवार की सुबह मोरगा-उछलेंगा मार्ग पर यह घटना हुई। मोरगा निवासी पप्पू यादव गांव में ही होटल का संचालन करता है। सुबह वह बाइक क्रमांक सीजी 12 एआर 7844 से अपने होटल में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले अपने दो कर्मचारियों को छोड़ने के उनके गांव उछलेंगा जा रहा था। इस दौरान उछलेंगा रोड पर बाइक सवार पप्पू यादव व उसके कर्मचारियों को सड़क पर दूर से ट्रक के सायरन जैसी आवाज सुनाई दी। लेकिन आवाज को ट्रक की सायरन समझना उनकी भूल थी, सड़क पर उनके सामने एक अचानक दंतैल हाथी आ गया। जिसे वे ट्रक की आवाज समझे थे हाथी के चिंघाड़ने की आवाज थी।