Elephant Attack: रात का खौफनाक मंजर: अचानक सामने आया हाथी, बाइक को उठाकर पटका, फिर 3 युवक… जानें क्या हुआ?

हाथी (photo-patrika)
Elephant Attack: दूर से हाथी की चिंघाड़ को ट्रक की आवाज समझ बैठना बाइक सवार युवकों के लिए बड़ी भूल साबित हुई। सड़क पर उनके सामने अचानक एक हाथी आ गया। फिर तीनों को बाइक मौके पर छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन गुस्साए दंतैल हाथी ने बाइक को उठाकर पटक दिया फिर उसे अपने पैरों से दबाकर नुकसान पहुंचाया।
कटघोरा वनमंडल के मोरगा वन परिक्षेत्र में मंगलवार की सुबह मोरगा-उछलेंगा मार्ग पर यह घटना हुई। मोरगा निवासी पप्पू यादव गांव में ही होटल का संचालन करता है। सुबह वह बाइक क्रमांक सीजी 12 एआर 7844 से अपने होटल में नाइट शिफ्ट में काम करने वाले अपने दो कर्मचारियों को छोड़ने के उनके गांव उछलेंगा जा रहा था। इस दौरान उछलेंगा रोड पर बाइक सवार पप्पू यादव व उसके कर्मचारियों को सड़क पर दूर से ट्रक के सायरन जैसी आवाज सुनाई दी। लेकिन आवाज को ट्रक की सायरन समझना उनकी भूल थी, सड़क पर उनके सामने एक अचानक दंतैल हाथी आ गया। जिसे वे ट्रक की आवाज समझे थे हाथी के चिंघाड़ने की आवाज थी।
वहीं सामने हाथी को देखकर बाइक पर पीछे सवार दो युवक कूद कर भाग गए। जबकि बाइक चालक ने फिर से बाइक चलाने की कोशिश की लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई, हाथी को बिल्कुल अपने करीब आता देख वह भी बाइक छोड़कर भाग गया। लेकिन इस बीच सड़क पर पड़े बाइक पर हाथी ने अपना गुस्सा दिखाया। हाथी ने बाइक को सन से उठाकर पटक दिया। इसके बाद बाइक को अपने पैरों से दबाने लगा, इससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई।
इधर, घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया था। होटल संचालक का कहना था कि अगर समय रहते हुए मौके से नहीं भागते तो उनके साथ कोई बड़ी घटना हो सकती थी। मोरगा क्षेत्र में इन दिनों हाथी अलग-अलग झुंड में घूम रहे हैं।
इधर कोरबा वन मंडल के करतला वन परिक्षेत्र में भी बड़ी संख्या में हाथियों का दल विचरण कर रहा है। रात में एक दंतैल हाथी ने एक मवेशी पर हमला कर दिया। हमले में बैल की मौत हो गई। हाथी वन क्षेत्र के आसपास के गांव में किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं हाथियों के विचरण को देखते हुए ग्रामीणों में भी दहशत है। विभाग भी निगरानी रखे हुए है।
बड़ी खबरेंView All
कोरबा
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग