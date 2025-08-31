उमस भरी गर्मी बिगाड़ रही सेहत, हफ्ते भर में ठीक नहीं हो रहे वायरल फीवर के मरीज

मौसमी बीमारी शरीर को भी तोड़ रही है। इससे बदन में दर्द और थकावट महसूस हो रहा है। इससे मरीज परेशान हैं और डॉक्टरों के यहां लाइन लगा रहे हैं, चाहे सरकारी अस्पताल हो या निजी। इस मौसम में हर डॉक्टर के अस्पताल में मरीजों की कतार है। बच्चों के डॉक्टरों को तो सामान्य से अधिक मरीज देखना पड़ रहा है। शहर में कुछ चुनिंदा डॉक्टर ऐसे हैं जो अकेले रोजाना सवा सौ से ज्यादा बच्चों का अपने निजी क्लीनिक में इलाज कर रहे हैं।