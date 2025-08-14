Janmashtami 2025: रोहिणी नक्षत्र के साथ खास बनेगा इस बार का जन्मोत्सव, दही हांडी की तैयारी शुरू…

झांकियों में श्रीकृष्ण का कारावास में जन्म, वासुदेव द्वारा श्रीकृष्ण को नदी पार कराना, वकासुर का वध, कालिया नाग पर नृत्य, पर्वत को अपनी ऊगंली पर उठाना सहित अन्य झांकियां रहेगी। इस अवसर पर विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित होंगी। शनिवार को दिनभर विभिन्न प्रतियोगिताएं, श्री श्याम भजन की प्रस्तुति, रात्रि 11 बजे से भव्य आतिशबाजी के साथ 12 बजे श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पंडित घनश्याम मिश्रा ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मोत्सव १६ अगस्त को मनाई जाएगी।