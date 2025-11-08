Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

खदान में ब्लास्टिंग से मकानों में दरार, बोर धंसे… नाराज लोगों ने बंद कराया SECL ऑफिस का गेट

Kusmunda mine blasting: ग्रामीणों ने फसलों और बोर-कुओं के नुकसान से नाराज होकर महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया और मेन गेट पर ताला जड़ दिया।

3 min read
Google source verification

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 08, 2025

खदान में ब्लास्टिंग से मकानों में दरार (photo source- Patrika)

खदान में ब्लास्टिंग से मकानों में दरार (photo source- Patrika)

Kusmunda mine blasting: एसईसीएल कुसमुंडा खदान में ब्लास्टिंग की वजह से पास के गांव में मकानों, बोर, कुआं और फसलों को होने वाले नुकसान से नाराज ग्राम बाता के ग्रामीणों ने शुक्रवार को एसईसीएल कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने महाप्रबंधक कार्यालय के दोनों मेन गेट बंद कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। इस आंदोलन के कारण दफ्तर में आवाज आई लगभग पूरी तरह से बाधित रही। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ आंदोलन दोपहर तीन बजे तक जारी रहा।

Kusmunda mine blasting: ब्लास्टिंग की वजह से फसलों को हो रहा नुकसान

खदान प्रभावित भूविस्थापित और आसपास गावों के लोगों के बार-बार विरोध प्रदर्शन की वजह से एसईसीएल प्रबंधन की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। शुक्रवार को कुसमुंडा खदान के पास के गांव बाता के लोग अपनी समस्या और मांगों को लेकर आंदोलन एक दिवसीय आंदोलन के ऐलान के तहत कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय पहुंच गए। सुबह करीब सात बजे से ग्रामीणों ने महाप्रबंधक कार्यालय के दोनों में गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद गेट के सामने ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्राम बाता के लोगों का कहना है कि कुसमुंडा खदान से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव है।

खदान में होने वाले हैवी ब्लास्टिंग की वजह से उनके मकानों को नुकसान पहुंच रहा है। मकान में दरारें पड़ गई है। गांव में लोगों के घर लगे बोर धंस चुकें हैं और कुआं को भी नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से ग्रामीणों को बड़ी परेशानी का संभावना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत बात के सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण कुमार ने कहा कि कुसमुंडा खदान में होने वाले हैवी ब्लास्टिंग की वजह से न केवल मकान और बोर को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि इससे उड़ने वाले डस्ट की वजह से फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है।

प्रबंधन के समक्ष जब समस्या रखी जाती है तो कहा जाता है कि उनका ग्राम खदान प्रभावित क्षेत्र में नहीं आता है,जबकि खदान में हो रहे ब्लास्टिंग की वजह से उनके गांव में लगातार नुकसान हो रहा है इस पर रोक भी नहीं लग रही है। इसको लेकर पूरे ग्राम वासियों में नाराजगी है। इसलिए महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव और तालाबंदी करना पड़ा है।

वार्ता के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त

Kusmunda mine blasting: सुबह से दोपहर तक लगभग 8 घंटे महाप्रबंधक कार्यालय के सामने ग्रामीणों का प्रदर्शन चला। गेट पर तालाबंदी की वजह से प्रबंधन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर आंदोलन की सूचना पर दीपिका तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए थे। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए प्रबंधन की ओर से ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण और मांगों को लेकर आगामी मंगलवार को वार्ता का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने आंदोलन खत्म कर दिया।

हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रबंधन उनकी मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिए सकारात्मक पहल नहीं करता है तो वह आगे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ग्राम बाता निवासी आदर्श कुमार बघेल ने बताया कि कुसमुंडा खदान में नियोजित आउटसोर्सिंग कंपनियों में गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है।

Kusmunda mine blasting: कंपनी में बाहर के लोगों से काम लिया जा रहा है। जबकि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार देने पर प्राथमिकता होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार के संबंध में जानकारी मांगने पर भी कंपनी व प्रबंधन की ओर से नहीं दिया जाता। कृष्ण कुमार ने कहा कि खदान की वजह से बाता व आसपास गांव के अन्य लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं, इसके बाद भी प्रबंधन जिम्मेदारी से बच रहा है। जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार दिलाने के लिए दलाल सक्रिय हैं, प्रबंधन की मिली भगत के बिना यह संभव नहीं है।

ये भी पढ़ें

CG News: अब रेत की किल्लत नहीं! जिले में खुलेंगी 4 नई खदानें, अवैध खनन पर लगेगा ब्रेक
जगदलपुर
जिले को मिलेगी रेत की 4 खदान (photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 04:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / खदान में ब्लास्टिंग से मकानों में दरार, बोर धंसे… नाराज लोगों ने बंद कराया SECL ऑफिस का गेट

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Dog Bite News: आवारा कुत्तों का आतंक! दो दिन में 12 लोग बने शिकार, बच्चों-बुजुर्गों में दहशत का माहौल

आवारा कुत्तों का आतंक (photo source- Patrika)
कोरबा

Ready to Eat Scheme: जिले में बनेगा रेडी-टू-ईट हब, 10 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में तैयार होगा पौष्टिक भोजन

कोरबा जिले में 10 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (photo source- Patrika)
कोरबा

CG News: अलग-अलग क्षेत्रों से 2 नाबालिग लड़कियां लापता, परिवार ने जताई अपहरण की आशंका

दो नाबालिग लड़कियां लापता (photo source- Patrika)
कोरबा

CG News: खड़ी ट्रेलर से टकराई कोयला लोड गाड़ी, केबिन में फंसे ड्राइवर की मौत

सड़क दुर्घटना में ट्रेलर ड्राइवर की मौत (photo source- Patrika)
कोरबा

SECL Housing Scheme: आवास आवंटन में बड़ा खेला! जूनियर को मिला मकान, सीनियर रह रहे किराए पर

आवास आवंटन में खेला (photo source- Patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.