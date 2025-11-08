खदान में ब्लास्टिंग से मकानों में दरार, बोर धंसे… नाराज लोगों ने बंद कराया SECL ऑफिस का गेट

Kusmunda mine blasting: कंपनी में बाहर के लोगों से काम लिया जा रहा है। जबकि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार देने पर प्राथमिकता होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार के संबंध में जानकारी मांगने पर भी कंपनी व प्रबंधन की ओर से नहीं दिया जाता। कृष्ण कुमार ने कहा कि खदान की वजह से बाता व आसपास गांव के अन्य लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं, इसके बाद भी प्रबंधन जिम्मेदारी से बच रहा है। जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार दिलाने के लिए दलाल सक्रिय हैं, प्रबंधन की मिली भगत के बिना यह संभव नहीं है।