मानवता शर्मसार: हसदेव नदी में फेंकी गई नवजात, इस हाल में देख डरकर भागे बच्चे… इलाके में मचा हड़कंप

Crime News: कोरबा जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फोकट पारा मोहल्ले से लगे हसदेव नदी के किनारे सर्वमंगला पुल के नीचे एक भ्रुण (कन्या) बरामद हुआ है। जिसे चादर में लपेटकर सर्वमंगला पुल से नीचे फेंका गया था। बच्चों ने खेलते हुए इसे सबसे पहले देखा और फिर अन्य लोगों को इसकी जानकारी हुई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जिस तरह से भ्रुण बरामद हुआ है, उससे कई तरह के संदेह उत्पन्न हुए हैं।