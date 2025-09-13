Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

मानवता शर्मसार: हसदेव नदी में फेंकी गई नवजात, इस हाल में देख डरकर भागे बच्चे… इलाके में मचा हड़कंप

Crime News: कोरबा जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फोकट पारा मोहल्ले से लगे हसदेव नदी के किनारे सर्वमंगला पुल के नीचे एक भ्रुण (कन्या) बरामद हुआ है।

कोरबा

Khyati Parihar

Sep 13, 2025

नवजात (photo-unsplash)
नवजात (photo-unsplash)

Crime News: कोरबा जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फोकट पारा मोहल्ले से लगे हसदेव नदी के किनारे सर्वमंगला पुल के नीचे एक भ्रुण (कन्या) बरामद हुआ है। जिसे चादर में लपेटकर सर्वमंगला पुल से नीचे फेंका गया था। बच्चों ने खेलते हुए इसे सबसे पहले देखा और फिर अन्य लोगों को इसकी जानकारी हुई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। जिस तरह से भ्रुण बरामद हुआ है, उससे कई तरह के संदेह उत्पन्न हुए हैं।

यह संभावना जताई जा रही है कि गर्भपात कराने के बाद भ्रुण ठिकाने लगाया गया है। मौके पर मिले एपी डायग्नोस्टिक के थैले ने इस मामले को और भी संदेहास्पद बना दिया है। जिस पर पुलिस ने जांच की बात कही है। सोनोग्राफी जांच से गर्भ में कन्या शिशु होने का पता चलने के बाद इस भ्रूण हत्या को अंजाम दिया गया हो, या अवैध संबंध छिपाने का मामला है? जांच पड़ताल के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा।

शहर के समीप इस घटना को लेकर फोकटपारा, इंदिरा नगर मोहल्ले में सनसनी फैल गई है। मानव भ्रूण मिलने के बाद जांच जारी। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वमंगला पुल के नीचे हसदेव नदी में एक मानव भ्रूण मिलने की सूचना मिली थी। जिसकी जांच के लिए टीम को रवाना किया गया था, मौके पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। शहर में पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके है।

शुक्रवार को मिला चादर में लिपटा हुआ कन्या भ्रुण

शुक्रवार सुबह पुल के नीचे बच्चों ने हसदेव नदी के किनारे पर एक गठरी पड़ी देखी। बच्चों ने जब गठरी को खोला तो भीतर चादर में लिपटा हुआ भ्रुण दिख, जो नौ माह से कम उम्र का था। अज्ञात मां ने इसे त्याग दिया और समय से पहले उसका प्रसव कराया गया है। नाल में कटर मशीन भी फंसा हुआ मिला है। इसमें एपी डायग्नोस्टिक सेंटर कटघोरा का थैला भी मिला साथ में मिला है।

Published on:

13 Sept 2025 01:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / मानवता शर्मसार: हसदेव नदी में फेंकी गई नवजात, इस हाल में देख डरकर भागे बच्चे… इलाके में मचा हड़कंप

