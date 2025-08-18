Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

CG Weather Update: तेज धूप और उमस से बेहाल लोग, बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई मुश्किलें…

CG Weather Update: कोरबा जिले में तेज धूप की वजह से दिन के साथ अब रात में भी गर्मी का अहसास होने लगा है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज की गई हैं।

कोरबा

Shradha Jaiswal

Aug 18, 2025

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तेज धूप की वजह से दिन के साथ अब रात में भी गर्मी का अहसास होने लगा है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज की गई हैं। हालांकि मंगलवार को कुछ इलाके में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं।

जिले का मौसम बार-बार बदल रहा है। मानसून के गति धीमी हो गई है। सोमवार को सुबह नौ बजे से ही तेजधूप लोगों को चूभने लगी है। सावन में अच्छी बारिश से लोगाें को राहत मिली थी। अब भादो मास में मानसून धीमी होने से तापमान 33 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गई है।

CG Weather Update: दुर्ग में आज मौसम रहेगा सुहाना, बादलों संग बरसात की उम्मीद
भिलाई
CG Weather Update: दुर्ग में आज मौसम रहेगा सुहाना, बादलों संग बरसात की उम्मीद(photo-patrika)

CG Weather Update: उमस गर्मी ने छुड़ाया पसीना

इसके साथ ही कई इलाके में बंदाबांदी हुई है। तेज धूप और बारिश से वातावरण में नमी बनी हुई है। इससे उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया है। लोग धूप से बचने के लिए गमछा सहित अन्य कपडे़ का सहारा लेना शुरू कर दिया है। उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए लोगाें ने पंखा, कूलर और एसी चालू कर लिया है।

मौसम में बदलाव के बीच जिले की बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। बिजली बार-बार बंद होने लगी है। सोमवार को तुलसी नगर, पाड़ीमार और दर्री जोन क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों में बिजली बंद रही। सर्वमंगला नगर दुरपा, आजाद नगर, शांति मोहल्ला में भी समस्या हुई।

CG Weather Update

