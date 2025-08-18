CG Weather Update: तेज धूप और उमस से बेहाल लोग, बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई मुश्किलें…

इसके साथ ही कई इलाके में बंदाबांदी हुई है। तेज धूप और बारिश से वातावरण में नमी बनी हुई है। इससे उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया है। लोग धूप से बचने के लिए गमछा सहित अन्य कपडे़ का सहारा लेना शुरू कर दिया है। उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए लोगाें ने पंखा, कूलर और एसी चालू कर लिया है।