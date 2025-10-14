सपना चौधरी के स्टेज शो में बवाल, प्रशंसक मंच पर चढ़े और रिसॉर्ट में की तोड़फोड़

सपना चौधरी के स्टेज शो में हंगामा (Photo source- Patrika)
Sapna Choudhary stage show: हरियाणा की डांसर सपना चौधरी के कोरबा में आयोजित स्टेज शो में जमकर बवाल हुआ। प्रशंसक स्टेज पर चढ़कर रुपए लुटाने लगे। सपना जब समर्थकों को स्टेज से नीचे उतरने और रुपए लुटाने से मना किया तो बखेड़ा शुरू हो गया, जो स्टेज शो के खत्म होने के बाद भी जारी रहा। देर रात कुछ प्रशंसकों ने दरवाजा तोड़कर सपना के कमरे में घुसने का प्रयास किया।
रिसॉर्ट में गाली गलौच तक हुई। रिसॉर्ट के संचालक और आयोजन समिति के सदस्य की रिपोर्ट पर पुलिस ने दो केस दर्ज किया है। सपना की ओर से एक और शिकायत पुलिस से की गई है। हालांकि इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है। महिला कलाकार के साथ कोरबा में हुई इस घटना की चर्चा दिनभर शहर में रही। रविवार की शाम कोरबा के जश्न रिसॉर्ट में हरियाणा की लोकप्रिय महिल डांसर सपना चौधरी का स्टेज शो आयोजित किया गया था। शो-निर्धारित पूर्व कार्यक्रम से विलंब से शुरू हुआ। इसे लेकर प्रशंसक पहले से नाराज थे।
देर शाम सपना चौधरी अपनी टीम के साथ स्टेज पर चढ़ीं। उन्होंने देरी के लिए अपने प्रशंसकों से यह करते हुए क्षमा मांगी कि आज को दिन मेरे के लिए भारी है। फिर भी पूरी कोशिश करुंगी की बेहतर पॉरफॉर्मेंस दे सकूं। प्रशंसकों तक अपनी बातों को पहुंचाने के बाद सपना ने स्टेज पर डांस शुरू किया। इस बीच कुछ प्रशंसक अपनी कुर्सी से उठकर गैलरी में चले गए।
Sapna Choudhary stage show: कुछ प्रशंसक तो स्टेज पर चढ़ गए। उनके साथ डांस करने की कोशिश करने लगे। सपना पर रुपए लुटाने लगे। यह देखकर सपना ने शो- रोक दिया और प्रशंसकों से कहा कि स्टेज खाली कर दें। गैलरी से बाहर निकल जाए। रुपए न लुटाए। लेकिन प्रशंसक नहीं माने। स्टेज से उतरने को तैयार नहीं हुए। इससे सपना को असहज लगा। आयोजन समिति ने समझाकर दोबारा शो को शुरू कराया। कुछ गानों पर डांस के बाद सपना ने कार्यक्रम बंद कर दिया। रिसॉर्ट के कमरे में चली गईं।
इस बीच कुछ प्रशंसकों ने सपना चौधरी के कमरे में घुसने का प्रयास किया। दरवाजा अंदर से बंद था। तब प्रशंसकाें ने दरवाजे पर लात मारा। यह देखकर सपना की सुरक्षा में तैनात बाउंसरों ने प्रशंसकों को रोकने का प्रयास किया। इससे मामला और गंभीर हो गया। प्रशंसकों ने बाउंसरों को पकड़कर पीटा। उनसे गाली गलौच किया। रिसॉर्ट में बवाल शुरू हो गया। देर रात पुलिस बुलाई गई।
रिसॉज में हंगामा, बवाल और मारपीट जैसी घटना से आहत कलाकार की ओर से एक शिकायत पुलिस से की गई है। हालांकि इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं है। घटना से आहत कलाकर चौधरी अपनी टीम के साथ देर रात वापस लौट गई हैं।
स्टेज शो शुरू होते ही विवाद खड़ा हो गया। इसके पीछे बड़ा कारण प्रशंसकों का शराब के नशे में होना था। स्थिति ऐसी बनी कि सपना चौधरी को प्रशंसकों से कहना पड़ा कि शराब पीए हो तो दूर रहो, मेरे उपर उतारने की कोशिश न करो। एक वीडियो में चौधरी एक युवक को भी फटकराते हुए दिख रही है।
Sapna Choudhary stage show: इसी मामले में आयोजन समिति की ओर से भी एक केस दर्ज कराया गया है। इसमें रिसॉट संचालक पर मारपीट और धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने एक दूसरे की शिकायत पर दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया है। इसकी जांच कर रही है।
रिसॉट में देर हुए बवाल को लेकर रिसॉट के संचालक ने तोड़फोड़ और लूट का आरोप है। संचालक के अनुसार इस तोड़फोड़ से करीब सात लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं कैश से 10 हजार रुपए की लूट हुई है। रिसॉट संचालक ने लैपटॉप, डीवीआर रिकॉडर को लूटने का भी आरोप लगाया है।
नीतिश ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोरबा: सपना चौधरी की स्टेज शो खत्म होने के बाद रिसॉर्ट में आयोजक और रिसॉर्ट संचालक के बीच वाद-विवाद हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया है। इसकी जांच की जा रही है।
