सपना चौधरी के स्टेज शो में बवाल, प्रशंसक मंच पर चढ़े और रिसॉर्ट में की तोड़फोड़

रिसॉर्ट में गाली गलौच तक हुई। रिसॉर्ट के संचालक और आयोजन समिति के सदस्य की रिपोर्ट पर पुलिस ने दो केस दर्ज किया है। सपना की ओर से एक और शिकायत पुलिस से की गई है। हालांकि इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है। महिला कलाकार के साथ कोरबा में हुई इस घटना की चर्चा दिनभर शहर में रही। रविवार की शाम कोरबा के जश्न रिसॉर्ट में हरियाणा की लोकप्रिय महिल डांसर सपना चौधरी का स्टेज शो आयोजित किया गया था। शो-निर्धारित पूर्व कार्यक्रम से विलंब से शुरू हुआ। इसे लेकर प्रशंसक पहले से नाराज थे।