Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

सपना चौधरी के स्टेज शो में बवाल, प्रशंसक मंच पर चढ़े और रिसॉर्ट में की तोड़फोड़

Sapna Choudhary stage show: कोरबा में सपना चौधरी के स्टेज शो के दौरान प्रशंसक स्टेज पर चढ़े, रुपए लुटाने लगे और रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की। सुरक्षा में हंगामा मचा।

3 min read

कोरबा

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 14, 2025

सपना चौधरी के स्टेज शो में हंगामा (Photo source- Patrika)

सपना चौधरी के स्टेज शो में हंगामा (Photo source- Patrika)

Sapna Choudhary stage show: हरियाणा की डांसर सपना चौधरी के कोरबा में आयोजित स्टेज शो में जमकर बवाल हुआ। प्रशंसक स्टेज पर चढ़कर रुपए लुटाने लगे। सपना जब समर्थकों को स्टेज से नीचे उतरने और रुपए लुटाने से मना किया तो बखेड़ा शुरू हो गया, जो स्टेज शो के खत्म होने के बाद भी जारी रहा। देर रात कुछ प्रशंसकों ने दरवाजा तोड़कर सपना के कमरे में घुसने का प्रयास किया।

Sapna Choudhary stage show: महिल डांसर सपना चौधरी का स्टेज शो

रिसॉर्ट में गाली गलौच तक हुई। रिसॉर्ट के संचालक और आयोजन समिति के सदस्य की रिपोर्ट पर पुलिस ने दो केस दर्ज किया है। सपना की ओर से एक और शिकायत पुलिस से की गई है। हालांकि इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं हुई है। महिला कलाकार के साथ कोरबा में हुई इस घटना की चर्चा दिनभर शहर में रही। रविवार की शाम कोरबा के जश्न रिसॉर्ट में हरियाणा की लोकप्रिय महिल डांसर सपना चौधरी का स्टेज शो आयोजित किया गया था। शो-निर्धारित पूर्व कार्यक्रम से विलंब से शुरू हुआ। इसे लेकर प्रशंसक पहले से नाराज थे।

देर शाम सपना चौधरी अपनी टीम के साथ स्टेज पर चढ़ीं। उन्होंने देरी के लिए अपने प्रशंसकों से यह करते हुए क्षमा मांगी कि आज को दिन मेरे के लिए भारी है। फिर भी पूरी कोशिश करुंगी की बेहतर पॉरफॉर्मेंस दे सकूं। प्रशंसकों तक अपनी बातों को पहुंचाने के बाद सपना ने स्टेज पर डांस शुरू किया। इस बीच कुछ प्रशंसक अपनी कुर्सी से उठकर गैलरी में चले गए।

बाउंसरों ने प्रशंसकों को रोकने का किया प्रयास

Sapna Choudhary stage show: कुछ प्रशंसक तो स्टेज पर चढ़ गए। उनके साथ डांस करने की कोशिश करने लगे। सपना पर रुपए लुटाने लगे। यह देखकर सपना ने शो- रोक दिया और प्रशंसकों से कहा कि स्टेज खाली कर दें। गैलरी से बाहर निकल जाए। रुपए न लुटाए। लेकिन प्रशंसक नहीं माने। स्टेज से उतरने को तैयार नहीं हुए। इससे सपना को असहज लगा। आयोजन समिति ने समझाकर दोबारा शो को शुरू कराया। कुछ गानों पर डांस के बाद सपना ने कार्यक्रम बंद कर दिया। रिसॉर्ट के कमरे में चली गईं।

इस बीच कुछ प्रशंसकों ने सपना चौधरी के कमरे में घुसने का प्रयास किया। दरवाजा अंदर से बंद था। तब प्रशंसकाें ने दरवाजे पर लात मारा। यह देखकर सपना की सुरक्षा में तैनात बाउंसरों ने प्रशंसकों को रोकने का प्रयास किया। इससे मामला और गंभीर हो गया। प्रशंसकों ने बाउंसरों को पकड़कर पीटा। उनसे गाली गलौच किया। रिसॉर्ट में बवाल शुरू हो गया। देर रात पुलिस बुलाई गई।

देर रात चौधरी अपनी टीम के साथ लौट गई

रिसॉज में हंगामा, बवाल और मारपीट जैसी घटना से आहत कलाकार की ओर से एक शिकायत पुलिस से की गई है। हालांकि इसकी अधिकृत पुष्टि नहीं है। घटना से आहत कलाकर चौधरी अपनी टीम के साथ देर रात वापस लौट गई हैं।

शराब पीए हो, दूर रहो

स्टेज शो शुरू होते ही विवाद खड़ा हो गया। इसके पीछे बड़ा कारण प्रशंसकों का शराब के नशे में होना था। स्थिति ऐसी बनी कि सपना चौधरी को प्रशंसकों से कहना पड़ा कि शराब पीए हो तो दूर रहो, मेरे उपर उतारने की कोशिश न करो। एक वीडियो में चौधरी एक युवक को भी फटकराते हुए दिख रही है।

आयोजन समिति ने भी दर्ज कराया केस

Sapna Choudhary stage show: इसी मामले में आयोजन समिति की ओर से भी एक केस दर्ज कराया गया है। इसमें रिसॉट संचालक पर मारपीट और धमकी देने का आरोप है। पुलिस ने एक दूसरे की शिकायत पर दोनों पक्षों पर केस दर्ज किया है। इसकी जांच कर रही है।

चारों पर नामजद मुकदमा, आयोजक भी शामिल

रिसॉट में देर हुए बवाल को लेकर रिसॉट के संचालक ने तोड़फोड़ और लूट का आरोप है। संचालक के अनुसार इस तोड़फोड़ से करीब सात लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं कैश से 10 हजार रुपए की लूट हुई है। रिसॉट संचालक ने लैपटॉप, डीवीआर रिकॉडर को लूटने का भी आरोप लगाया है।

नीतिश ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कोरबा: सपना चौधरी की स्टेज शो खत्म होने के बाद रिसॉर्ट में आयोजक और रिसॉर्ट संचालक के बीच वाद-विवाद हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया है। इसकी जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

CG News: सड़क पर कचरा डंपिंग को लेकर पार्षदों ने किया हंगामा, नगर पालिका के खिलाफ उठाई आवाज
सुकमा
सड़क पर कचरा डंपिंग (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2025 01:00 pm

Published on:

14 Oct 2025 12:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / सपना चौधरी के स्टेज शो में बवाल, प्रशंसक मंच पर चढ़े और रिसॉर्ट में की तोड़फोड़

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दिवाली से पहले ट्रेनों में भीड़… स्लीपर और एसी बोगियों में सीटें फुल, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

दिवाली से पहले ट्रेनों में भीड़ (Photo source- Patrika)
कोरबा

Congress District President: कांग्रेस में संगठन पुनर्गठन की तैयारी! एक माह में होगी नए जिलाध्यक्ष की घोषणा

Congress District President (Photo source- Patrika)
कोरबा

दीपका-गेवरा के लोवर फेस पर भरा पानी, कोयला खनन में आई गिरावट ने बढ़ाई चिंता, उत्पादन बढ़ाने का निर्देश

दीपका-गेवरा के लोवर फेस पर भरा पानी, कोयला खनन में आई गिरावट ने बढ़ाई चिंता, उत्पादन बढ़ाने का निर्देश
कोरबा

DA Hike: बिजली कर्मचारियों की मांग! दीपावली से पहले 3% महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी करें, फेडरेशन ने प्रबंधन को लिखा पत्र…

DA Hike: बिजली कर्मचारियों की मांग(photo-patrika)
कोरबा

CG Crime News: युवक ने अगवा और मारपीट का लगाया आरोप, CCTV फुटेज से तलाश कर रही पुलिस…

युवक ने अगवा कर मारपीट का लगाया आरोप(photo-patrika)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.