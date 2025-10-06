Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

चोरी की घटनाओं का ग्राफ बढ़ा, एक साथ 14 घरों के टूटे ताले… लैपटॉप, टीवी, नगदी समेत कई सामान लेकर हुए फरार

Theft News: अंबिकापुर शहर में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गांधीनगर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित सुभाषनगर में शनिवार रात चोरों ने 14 घरों के ताले तोड़कर कई कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया।

3 min read

अंबिकापुर

image

Khyati Parihar

Oct 06, 2025

चोरी का मामला- फोटो सोर्स-Ai

चोरी का मामला- फोटो सोर्स-Ai

CG Theft News: अंबिकापुर शहर में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। गांधीनगर थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित सुभाषनगर में शनिवार रात चोरों ने 14 घरों के ताले तोड़कर कई कीमती सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। यह सभी मकान किराए पर रह रहे लोगों के थे, जो दशहरा मनाने अपने घर व रिश्तेदारों के यहां गए हुए थे। रविवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने घरों के ताले टूटे देखे, तो हड़कंप मच गया।

घटना की सूचना पर गांधीनगर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं, एक चोर वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जिसकी फुटेज पुलिस ने जब्त कर जांच में लिया है। हालांकि चोरी की कुल राशि का अभी तक आंकलन नहीं हो पाया है क्योंकि ज्यादातर किराएदार अब तक लौटे नहीं हैं।

14 घरों के टूटे ताले

चोरी की यह वारदात वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद सुशांत घोष के बनाए गए किराए के मकानों में हुई है। सुशांत घोष सुभाष नगर क्षेत्र में रहते हैं और उन्होंने अपने घर के पास किराएदारी के लिए मकान बनाए हैं। उनके अलावा उनके बड़े भाई और अन्य लोगों ने भी आसपास मकान बनाकर किराए पर दिए हैं। सभी मकानों में रहने वाले किराएदार त्योहार मनाने अपने घर चले गए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने बड़े आराम से वारदात को अंजाम दिया।

चोरी के शिकार लोगों में सावित्री दास भी शामिल हैं, जो भैयाथान स्थित अपनी बहन के घर गई हुई थीं। उन्हें पड़ोसियों ने फोन पर घटना की सूचना दी। लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ था और चोर 10 हजार रुपये नकद व एक टीवी चोरी कर ले गए थे।

गांधीनगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं हालांकि, चोरों ने किन-किन घरों को निशाना बनाया और क्या-क्या सामान चोरी हुआ है, इसका पूरा ब्यौरा पीड़ितों के लौटने के बाद ही सामने आएगा।

स्थानीय लोगों में दिखा आक्रोश

एक साथ 14 घरों में चोरी की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की पेट्रोलिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि गांधीनगर थाना महज कुछ ही दूरी पर है, इसके बावजूद कभी रात में पुलिस गश्त करते नजर नहीं आती। यदि नियमित पेट्रोलिंग होती, तो इतनी बड़ी चोरी नहीं होती।

यहां भी दो घरों से तीन लाख से अधिक की चोरी

कोतवाली क्षेत्र के दो सूने मकान में चोरी बड़ी वारदात सोने आई है। चोरों ने ताला तोड़कर एक घर से 2.45 लाख नकदी व जेवरात पार कर दिया है। वहीं दूसरे घर से 20 हजार नकदी के साथ जेवरात व पीतल के बर्तन चोरी कर ले गए हैं। दोनों मामले में गांधीनगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। विकास गुप्ता पिता गोपाल प्रसाद गुप्ता सोनपुर का रहने वाला है। वह 2 अक्टूबर की शाम करीब 05.30 बजे अपने पूरे परिवार के साथ दशहरा त्योहार मनाने ग्राम बिल्हमा धौरपुर गया था।

3 अक्टूबर को वापस परिवार सहित लौटा तो घर एवं दुकान का सामान बिखरा पड़ा हुआ था और आलमारी का लॉक टूटा था। उसमें रखे नकद 2.45 लाख रुपए नहीं थे। इसके अलावा सोने का चेन 2 नग एवं एक नग मंगल सूत्र नहीं था। चोरी घर के पीछे के दरवाजा को तोड़कर की गई है। विकास जब आस-पड़ोस में पता लगाने लगा तब पता चला कि पड़ोसी दीपक विश्वकर्मा के घर का भी सामने का ताला टूटा पड़ा है।

दीपक विश्वकर्मा भी घर बंदकर कहीं गया था। सूचना पर वापस आकर देखा तो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर के अंदर घुसकर नगदी करीब 20 हजार के अलावा पायल तथा पीतल के बर्तन चोरी कर लिए गए हैं। दोनों मामले में कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

