चोरी की घटनाओं का ग्राफ बढ़ा, एक साथ 14 घरों के टूटे ताले… लैपटॉप, टीवी, नगदी समेत कई सामान लेकर हुए फरार

कोतवाली क्षेत्र के दो सूने मकान में चोरी बड़ी वारदात सोने आई है। चोरों ने ताला तोड़कर एक घर से 2.45 लाख नकदी व जेवरात पार कर दिया है। वहीं दूसरे घर से 20 हजार नकदी के साथ जेवरात व पीतल के बर्तन चोरी कर ले गए हैं। दोनों मामले में गांधीनगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। विकास गुप्ता पिता गोपाल प्रसाद गुप्ता सोनपुर का रहने वाला है। वह 2 अक्टूबर की शाम करीब 05.30 बजे अपने पूरे परिवार के साथ दशहरा त्योहार मनाने ग्राम बिल्हमा धौरपुर गया था।