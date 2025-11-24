SECL Labour Protest: लेबर कोड पर मजदूरों का फूटा गुस्सा, 26 नवंबर को SECL में व्यापक विरोध प्रदर्शन का ऐलान

उन्होंने कहा है कि श्रम संहिताओं के लागू होने से कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व कौशल विकास की सुविधाएं मिलेंगी और संगठन व कर्मचारियों दोनों को लाभ होगा। साथ ही यह भी कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मानसून के कारण खदानें लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई हैं वहीं आगे कंपनी की उत्पादन क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए शांतिपूर्ण और स्थिर औद्योगिक माहौल अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी श्रमिक संगठनों से अपील की है कि वे सहयोग की भावना के साथ श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन में साथ दें, ताकि कंपनी की उत्पादकता व प्रदर्शन पर सकारात्मक असर पड़े और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सके।