मछली लेने के लिए रुका था ग्रामीण, बाइक को घसीटते आगे ले गई हाइवा, लोगों ने जताया आक्रोश

बाइक को घसीटते आगे ले गई हाइवा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Road Accident: बांकीमोंगरा क्षेत्र में एक तेज रफतार हाइवा चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए सडक किनारे खड़ी बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक हाइवा के नीचे फंस गई और हाइवा कुछ दूर आगे बढ़ गया।
बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र के कसरेंगा मार्ग पर अरदा मोड के पास यह घटना हुई। ग्राम ढपढप निवासी ग्रामीण किसान है। रविवार की सुबह वह सीमेंट लेने के लिए घर से निकला था। इस दौरान रास्ते में वह मछली लेने के लिए रूक गया। बाइक उसने सड़क के किनारे खड़ी की थी। ठीक इसी दौरान मौके से तेज रफ्तार से गुजर रही हाइवा क्रमांक सीजी-12 बीएच 8823 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक हाइवा के नीचे फंस गई और सड़क पर कुछ दूर आगे निकल गई।
हादसे की आशंका पर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। हाइवा चालक ने वाहन रोक दी थी, लेकिन बाइक हाइवा के नीचे फंस गई थी। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया है। उनका कहना है कि कसरेंगा मार्ग से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। सिर्फ 12 टन क्षमता के वाहन ही इस मार्ग पर प्रवेश कर सकते है। लेकिन इससे अधिक क्षमता के वाहन बेरोकटोक आना-जाना कर रहे हैं।
