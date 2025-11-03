मछली लेने के लिए रुका था ग्रामीण, बाइक को घसीटते आगे ले गई हाइवा, लोगों ने जताया आक्रोश

बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र के कसरेंगा मार्ग पर अरदा मोड के पास यह घटना हुई। ग्राम ढपढप निवासी ग्रामीण किसान है। रविवार की सुबह वह सीमेंट लेने के लिए घर से निकला था। इस दौरान रास्ते में वह मछली लेने के लिए रूक गया। बाइक उसने सड़क के किनारे खड़ी की थी। ठीक इसी दौरान मौके से तेज रफ्तार से गुजर रही हाइवा क्रमांक सीजी-12 बीएच 8823 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक हाइवा के नीचे फंस गई और सड़क पर कुछ दूर आगे निकल गई।