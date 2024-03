Korba News: ट्रेन से कटकर युवक ने की खुदकुशी, पुलिस को CCTV कैमरे में दिखी ऐसी चीजें...सदमे में परिवार

कोरबाPublished: Mar 01, 2024 04:03:49 pm Submitted by: Khyati Parihar

Train Accident In Korba: कोरबा रेलवे स्टेशन में दोपहर 12.05 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के सामने कूदकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। उसकी पहचान बलौदा बाजार निवासी विश्राम वर्मा से की गई है।

Young man commits suicide by getting hit by train: कोरबा रेलवे स्टेशन में दोपहर 12.05 बजे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के सामने कूदकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। उसकी पहचान बलौदा बाजार निवासी विश्राम वर्मा से की गई है। दोपहर 12.05 बजे कोरबा स्टेशन से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस उरगा की ओर बढ़ रही थी तभी एक युवक ट्रेन से नीचे उतरा। वह ट्रेन के नीचे चला गया और पहिए से कटकर उसकी मौत हो गई।