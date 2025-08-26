Blood letter to CM: एनएचएम कर्मियों ने मुख्यमंत्री को खून से लिखा पत्र, सीरिंज से निकलवाया, कहा- हमें नियमित कर विशाल हृदय का दें परिचय

बैकुंठपुर/मनेंद्रगढ़। एनएचएम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इसी बीच मनेंद्रगढ़ के कर्मियों ने हड़ताल स्थल पर सीरिंज से खून निकलवाया (Blood letter to CM) और उसी खून से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री व वित्त मंत्री के नाम पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने एनएचएम कर्मियों को नियमित करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर हड़ताल के कारण कई स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं। ग्रामीण अंचल के स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लटकने लगे हैं।