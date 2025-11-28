Elephants killed villager: मालगाड़ी गुजरी तो बिदक गए रेलवे ट्रैक के पास खड़े 11 हाथी, बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला

बैकुंठपुर। कोरिया जिले के बैकुंठपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत 11 हाथियों का दल गुरुवार की रात पहुंचा था। हाथी ग्राम बिशुनपुर में रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे ही थे कि तेज रफ्तार में वहां से मालगाड़ी गुजरी। इससे हाथी बिदक गए और पास में ही झोपड़ी में रह रहे बुजुर्ग को कुचलकर मार (Elephants killed villager) डाला। हाथियों को देखकर बुजुर्ग ने भागने की कोशिश तो की, लेकिन हाथियों ने उसे घेर लिया था। सूचना पर शुक्रवार की सुबह वन अधिकारी व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीएम पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया।