Farmer murder: खलिहान में सोए किसान की आधी रात पत्थर से सिर कुचलकर हत्या, बेटा गिरफ्तार, इस वजह से मारा

Murder accused son arrested (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर. खेत की रखवाली करने गए एक किसान की आधी रात किसी ने पत्थर से सिर कुचलकर (Farmer murder) हत्या कर दी थी। उसका शव 25 नवंबर की सुबह मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरु की। इसमें पता चला कि मृतक का अपने बेटे से शराब पीने के लिए धान बेच देने को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने जब बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पिता की सिर कुचलकर हत्या की बात स्वीकार की। वहीं उसने पत्थर को कुएं में फेंकने की भी बात बताई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार की शाम जेल भेज दिया।
कोरिया जिले के बचरापोड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम बड़े साल्ही चीतामाड़ा निवासी जगलाल खेती-किसानी करता था। वह 24 नवंबर की रात खेत में बने खलिहान में धान की रखवाली (Farmer murder) करने गया था। 25 नवंबर को उसकी सिर कुचली लाश वहां मिली।
सूचना मिलते ही एएसपी पंकज पटेल के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी विपिन लकड़ा, चौकी प्रभारी अब्दुल मुनाफ टीम के अन्य सदस्यों के साथ तत्काल घटना स्थल पहुंचे। मौके पर डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक एक्सपर्ट एवं सायबर सेल टीम को भी बुलाया गया। आसपास पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक (Farmer murder) का बड़ा बेटा धर्मेन्द्र सिंह अपने पिता से वाद विवाद कर रहा था।
वह शराबी प्रवृत्ति का है। यह बात भी सामने आई कि पिता के मना करने के बाद भी पैसे के लिए धान को बेच दिया करता है। हर दिन अपने पिता से पैसे की मांग करता था। धान बेचने से मना करने एवं पैसा नहीं देने के कारण पिता को लड़ाई झगड़ा कर जान से मारने (Farmer murder) की धमकी देता था।
घटनातिथि की रात मृतक जगलाल सिंह धान की रखवाली करने खलिहान में रात 12 बजे सोने चला गया था। अरोपी बेटे धर्मेन्द्र सिंह को यह पता चला कि पिता खलिहान में अकेला सोया है।
इसके बाद उसने पिता को जान से मारने की योजना बनाई और रात करीब 2 से 3 बजे के बीच खलिहान पहुंचा। जहां पास में रखे एक भारी पत्थर को उठा कर अपने पिता के सिर पर पटक दिया। इससे मौके पर ही उसकी की मौत (Farmer murder) हो गई।
पिता की हत्या (Farmer murder) करने के बाद बेटे ने पत्थर को अपने घर के कुएं में फेंक दिया। मामले में आरोपी धर्मेन्द्र की निशान देही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त पत्थर जब्त कर लिया गया है।
पुलिस ने आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। कार्रवाई में एसआई लवांग सिंह, एएसआई गुरूप्रसाद यादव, सुनील साहू, मनोज पांडेय, गुलाल राजवाड़े, सुरेन्द्र तिर्की, अमरेशानंद ठाकुर, सजल जायसवाल सहित अन्य शामिल थे।
बड़ी खबरेंView All
कोरीया
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग