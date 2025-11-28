Farmer murder: खलिहान में सोए किसान की आधी रात पत्थर से सिर कुचलकर हत्या, बेटा गिरफ्तार, इस वजह से मारा

बैकुंठपुर. खेत की रखवाली करने गए एक किसान की आधी रात किसी ने पत्थर से सिर कुचलकर (Farmer murder) हत्या कर दी थी। उसका शव 25 नवंबर की सुबह मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरु की। इसमें पता चला कि मृतक का अपने बेटे से शराब पीने के लिए धान बेच देने को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने जब बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने पिता की सिर कुचलकर हत्या की बात स्वीकार की। वहीं उसने पत्थर को कुएं में फेंकने की भी बात बताई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार की शाम जेल भेज दिया।