Guideline for street dogs: यहां आवारा कुत्तों को खुली जगह भोजन खिलाने पर लगा प्रतिबंध, पोस्टर में लिखी चेतावनी, पशु प्रेमी बोले- हम तो खिलाएंगे

बैकुंठपुर। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद शहर के 20 वार्ड में खुली जगह पर आवारा श्वानों को भोजन खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मामले में विभिन्न वार्डों में जगह-जगह पोस्टर चस्पा कराया गया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर नगर पालिका ने वार्डों में आवारा श्वानों (Guideline for street dogs) को लेकर गाइडलाइन चस्पा कराया है। इसमें लिखा गया है कि आवारा कुत्तों को सडक़, गली, पार्क सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भोजन कराना पूर्णत: प्रतिबंधित है। नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन जारी होने के बाद पशु प्रेमी बोले- हम पशु प्रेमी है, हम तो कुत्तों को खाना खिलाएंगे।