Montha cyclone: मोंथा तूफान के दौरान हुई बारिश से खेतों में डूबी धान की फसल, 484 किसानों ने की ऑनलाइन शिकायत, सर्वे शुरु

किसानों ने सहकारी समितियों से ऋण लेकर खेती की थी। अब उनके सामने कर्ज पटाने की चिंता सताने लगी है। पोड़ी तहसील में लगभग 50 प्रतिशत धान की फसल बर्बाद होने की बात कही जा रही है। मामले (Montha cyclone) में किसानों नेे राजस्व अमले को सूचना दी गई थी। तब किसानों को पानी में डूबे धान की वीडियो व फोटो खींचकर रखने और बाद में सर्वे कर जांच रिपोर्ट तैयार कर नुकसान का मुआवजा दिलाने की बात कही थी।