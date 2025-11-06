Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

SIR in Korea: बीएलओ को फॉर्म वितरित, अब घर-घर जाकर करेंगे वेरिफिकेशन, मोबाइल ऐप से आप भी भर सकते हैं फॉर्म

SIR in Korea: मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य शुरु, कलेक्टर ने सभी मतदाताओं से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में सहयोग करने की कही है बात

less than 1 minute read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 06, 2025

SIR in Korea

BLO took forms (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर. कोरिया मेेंं मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) (SIR in Korea) अभियान 4 दिसंबर तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत सभी मतदान केंद्रों में नियुक्त बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित कर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के मतदाता सूची में दर्ज कराया जाएगा।

कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने पात्र मतदाताओं से अभियान (SIR in Korea) में सहयोग करने और अपने नाम एवं विवरण का सत्यापन अवश्य कराने की बात कही है। 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरे और जमा किए जाएंगे। 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

9 दिसंबर से 8 जनवरी 26 तक दावा-आपत्ति मांगी जाएगी, जिसका 31 जनवरी 26 तक निराकरण कर अंतिम मतदाता सूची का 7 फरवरी 26 को प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति (SIR in Korea) को अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराना चाहिए।

SIR in Korea: ईसीआई नेट मोबाइल ऐप से फॉर्म भर सकते हैं मतदाता

फॉर्म भरकर जमा करने के लिए ऑफलाइन बीएलओ से संपर्क करें। ऑनलाइन ईसीआई नेट मोबाइल अथवा वेबसाइट से भी फॉर्म भरने की सुविधा है। किसी भी समस्या पर टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 उपलब्ध है।

मोबाइल ऐप में बुक, कॉल विथ बीएलओ (SIR in Korea) फीचर के माध्यम से सीधे बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। जिला एवं तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क एवं आईटी डेस्क कार्यालय समय में सहायता के लिए सक्रिय है।

ये भी पढ़ें

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 20 को आएंगीं अंबिकापुर! प्रमुख सचिव ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण
अंबिकापुर
President Draupadi Murmu

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 08:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / SIR in Korea: बीएलओ को फॉर्म वितरित, अब घर-घर जाकर करेंगे वेरिफिकेशन, मोबाइल ऐप से आप भी भर सकते हैं फॉर्म

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Leopard seen in Nigam area: नगर निगम क्षेत्र में 3 शावकों के साथ घूमता दिखा तेंदुआ, लोगों में दहशत, वन अमला कर रहा रात्रि गश्त

Leopard seen in Nigam area
कोरीया

Road accident: दशगात्र कार्यक्रम से लौटते समय हादसा: महिलाओं से भरी ऑटो पुलिया के नीचे गिरी, 2 की मौत, 4 घायल

Road accident
कोरीया

Murder for liquor: दादी ने पीने को नहीं दी घर में बनी शराब तो कर दी हत्या, आरोपी शहडोल से गिरफ्तार

Murder for liquor
कोरीया

Journalist murder case: पत्रकार हत्याकांड: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, कोर्ट ने दोनों को सुनाया आजीवन कारावास

Journalist murder case
कोरीया

Fire in plastic factory: आधी रात प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान और टीपर वाहन जलकर खाक

Fire in plastic factory
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.