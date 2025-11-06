SIR in Korea: बीएलओ को फॉर्म वितरित, अब घर-घर जाकर करेंगे वेरिफिकेशन, मोबाइल ऐप से आप भी भर सकते हैं फॉर्म

BLO took forms (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर. कोरिया मेेंं मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) (SIR in Korea) अभियान 4 दिसंबर तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत सभी मतदान केंद्रों में नियुक्त बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित कर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के मतदाता सूची में दर्ज कराया जाएगा।
कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने पात्र मतदाताओं से अभियान (SIR in Korea) में सहयोग करने और अपने नाम एवं विवरण का सत्यापन अवश्य कराने की बात कही है। 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरे और जमा किए जाएंगे। 9 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
9 दिसंबर से 8 जनवरी 26 तक दावा-आपत्ति मांगी जाएगी, जिसका 31 जनवरी 26 तक निराकरण कर अंतिम मतदाता सूची का 7 फरवरी 26 को प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति (SIR in Korea) को अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराना चाहिए।
फॉर्म भरकर जमा करने के लिए ऑफलाइन बीएलओ से संपर्क करें। ऑनलाइन ईसीआई नेट मोबाइल अथवा वेबसाइट से भी फॉर्म भरने की सुविधा है। किसी भी समस्या पर टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 उपलब्ध है।
मोबाइल ऐप में बुक, कॉल विथ बीएलओ (SIR in Korea) फीचर के माध्यम से सीधे बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। जिला एवं तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क एवं आईटी डेस्क कार्यालय समय में सहायता के लिए सक्रिय है।
