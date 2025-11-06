SIR in Korea: बीएलओ को फॉर्म वितरित, अब घर-घर जाकर करेंगे वेरिफिकेशन, मोबाइल ऐप से आप भी भर सकते हैं फॉर्म

बैकुंठपुर. कोरिया मेेंं मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) (SIR in Korea) अभियान 4 दिसंबर तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत सभी मतदान केंद्रों में नियुक्त बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2026 को अर्हता तिथि निर्धारित कर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं के मतदाता सूची में दर्ज कराया जाएगा।