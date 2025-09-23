Kota: पार्वती नदी से मिला 17 साल के किशोर का शव, डूब गए थे छुआरी धाम में नहाने गए 4 दोस्त, 2 अब भी लापता

Teenager Drowns In Parvati River: मध्यप्रदेश सीमा से सटे राजस्थान के कोटा जिले के खातौली क्षेत्र में सोमवार को छुआरी धाम में नहाने गए 7 दोस्तों की मस्ती अचानक मातम में बदल गई। पार्वती नदी के तेज बहाव में बह गए 4 किशोरों में से एक और शव मंगलवार को बरामद कर लिया गया है। मृतक की पहचान 17 साल के अशफाक के रूप में हुई है जिसका शव छापोंल गांव के पास नदी में मिला।