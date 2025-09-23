Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota: पार्वती नदी से मिला 17 साल के किशोर का शव, डूब गए थे छुआरी धाम में नहाने गए 4 दोस्त, 2 अब भी लापता

Rajasthan News: अशफाक का शव करीब 2KM दूर छापोंल गांव के पास पार्वती नदी से बरामद हुआ। पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं।

कोटा

Akshita Deora

Sep 23, 2025

मृतक अशफाक की फाइल फोटो: पत्रिका

Teenager Drowns In Parvati River: मध्यप्रदेश सीमा से सटे राजस्थान के कोटा जिले के खातौली क्षेत्र में सोमवार को छुआरी धाम में नहाने गए 7 दोस्तों की मस्ती अचानक मातम में बदल गई। पार्वती नदी के तेज बहाव में बह गए 4 किशोरों में से एक और शव मंगलवार को बरामद कर लिया गया है। मृतक की पहचान 17 साल के अशफाक के रूप में हुई है जिसका शव छापोंल गांव के पास नदी में मिला।

यह हादसा सोमवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे हुआ। खातौली कस्बे से 7 किशोर छुआरी धाम पिकनिक मनाने पहुंचे थे। सभी नहाने नदी में उतरे इसी दौरान अशफाक तेज बहाव में डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में 17 साल का सोनू सुमन, 18 साल का मोहित सुमन और 16 साल का आयुष गुर्जर भी बह गए। वहीं विक्रम सुमन, अभिषेक योगी और धर्मराज योगी किसी तरह बच निकले।

अब तक 2 शव बरामद

घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों ने प्रयास शुरू किए थे जिसमें आयुष का शव बरामद हुआ था। आयुष मूलतः बेजपुर गांव का रहने वाला था और अपने मामा के पास रहकर खातौली में पढ़ाई करता था। आज अशफाक का शव करीब 2KM दूर छापोंल गांव के पास पार्वती नदी से बरामद हुआ।

फोटो: पत्रिका

SDRF-NDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

पुलिस प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। इटावा पुलिस उपाधीक्षक शिवम जोशी के नेतृत्व में NDRF और SDRF की टीम 2 किलोमीटर के दायरे में लापता सोनू और मोहित की तलाश कर रही है। सोमवार रात अंधेरा होने की वजह से अभियान रोक दिया गया था जिसे मंगलवार सुबह फिर से शुरू किया गया।

स्थानीय प्रशासन मौके पर मौजूद

घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों में उपखंड अधिकारी हेमंत घनघोर, तहसीलदार भंवर सिंह, कोटा ग्रामीण एएसपी रामकल्याण मीणा, डीएसपी शिवम जोशी, और बालूपा सरपंच लोकेंद्र सिंह हाड़ा शामिल हैं।

Published on:

23 Sept 2025 12:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: पार्वती नदी से मिला 17 साल के किशोर का शव, डूब गए थे छुआरी धाम में नहाने गए 4 दोस्त, 2 अब भी लापता

