Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Murder: पुलिस को देखकर नहर में कूदा व्यापारी का हत्यारा, जांबाज कांस्टेबल ने भी लगाई छलांग, दबोचा

आरोपी सुरेंद्र के कोटा आने की सूचना मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाया, लेकिन पुलिस जाब्ते को देखकर वह ढाढ़ देवी के जंगलों की तरफ भाग गया।

less than 1 minute read

कोटा

image

Rakesh Mishra

Oct 08, 2025

kota murder news

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान में कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग किराना दुकानदार की हत्या करके लूटपाट करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बुधवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुरेन्द्र बैरवा (35) नशे का आदी है और पुताई का काम करता है।

संदूक से चुराए रुपए

उन्होंने बताया कि 29 सितम्बर को सुरेंद्र बैरवा ने लूटपाट के हरादे से बाबूलाल (70) पर घातक हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में आरोपी ने मकान का ताला तोड़कर संदूक से करीब 50 हजार की नगदी, ड्राइविंग लाइसेंस और जन आधार कार्ड चुरा लिया।

पीड़ित की हुई मौत

गाैतम ने बताया कि गंभीर चोटों के चलते दो अक्टूबर को इलाज के दौरान बाबूलाल की मौत हो गई। हत्या और लूट की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश में पुलिस दलों का गठन किया गया, जिन्होंने लगातार आठ दिनों तक वडोदरा गुजरात, जयपुर, बारां और मथुरा जैसे स्थानों पर एक हजार से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बाद में सुरेंद्र के कोटा आने की सूचना मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाया, लेकिन पुलिस जाब्ते को देखकर वह ढाढ़ देवी के जंगलों की तरफ भाग गया।

यह वीडियो भी देखें

थानाधिकारी जितेंद्र सिंह ने पुलिस बल के साथ उसका पीछा किया। अपने आप को बचाने के लिए सुरेंद्र नहर में कूद गया। कांस्टेबल धर्मेन्द्र ने बहादुरी दिखाते हुए मुल्जिम के पीछे नहर में छलांग लगा दी और उसे दबोच लिया। पूछताछ में सुरेन्द्र बैरवा ने स्वीकार किया कि वह शराब के नशे में था और बाबूलाल को दुकान पर अकेला देखकर उसकी नीयत खराब हो गयी। उसने चोरी करने के इरादे से मूसल से हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें

कार की बोनट में शराब छिपाकर गुजरात कर रहे थे तस्करी, दो कारों से 140 बोतल शराब जब्त
डूंगरपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 06:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Murder: पुलिस को देखकर नहर में कूदा व्यापारी का हत्यारा, जांबाज कांस्टेबल ने भी लगाई छलांग, दबोचा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रसंगवश: पदोन्नति के पर्व में बच्चों का भविष्य भी हो रोशन

Photo: Patrika
ओपिनियन

Kota: लहसुन की घटती कीमतों ने किसानों को किया परेशान, दीपावली पर मजबूरी में बेचना पड़ रहा भंडारण

कोटा

पलंग पर महिला सो रही थी, नीचे 7 फीट का मगरमच्छ… सुबह देखा तो मचा हड़कम्प

कोटा

Bulldozer Action: कोटा में नई बनी सड़क पर चल रही थी दरारें, गुस्साए मंत्री ने चलवा दिया बुलडोजर और दे दिया ये आदेश

कोटा

कैबिनेट मंत्री रहने के बाद बने वार्ड पंच, विरोध में पत्र लिखकर करवा लिया था मुंडन, जानें कौन थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भरत स‍िंह

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.