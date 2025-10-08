Kota Murder: पुलिस को देखकर नहर में कूदा व्यापारी का हत्यारा, जांबाज कांस्टेबल ने भी लगाई छलांग, दबोचा

गाैतम ने बताया कि गंभीर चोटों के चलते दो अक्टूबर को इलाज के दौरान बाबूलाल की मौत हो गई। हत्या और लूट की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश में पुलिस दलों का गठन किया गया, जिन्होंने लगातार आठ दिनों तक वडोदरा गुजरात, जयपुर, बारां और मथुरा जैसे स्थानों पर एक हजार से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बाद में सुरेंद्र के कोटा आने की सूचना मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाया, लेकिन पुलिस जाब्ते को देखकर वह ढाढ़ देवी के जंगलों की तरफ भाग गया।