Kota Murder: पुलिस को देखकर नहर में कूदा व्यापारी का हत्यारा, जांबाज कांस्टेबल ने भी लगाई छलांग, दबोचा

पुलिस जीप। फाइल फोटो- पत्रिका
राजस्थान में कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग किराना दुकानदार की हत्या करके लूटपाट करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बुधवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुरेन्द्र बैरवा (35) नशे का आदी है और पुताई का काम करता है।
उन्होंने बताया कि 29 सितम्बर को सुरेंद्र बैरवा ने लूटपाट के हरादे से बाबूलाल (70) पर घातक हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में आरोपी ने मकान का ताला तोड़कर संदूक से करीब 50 हजार की नगदी, ड्राइविंग लाइसेंस और जन आधार कार्ड चुरा लिया।
गाैतम ने बताया कि गंभीर चोटों के चलते दो अक्टूबर को इलाज के दौरान बाबूलाल की मौत हो गई। हत्या और लूट की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश में पुलिस दलों का गठन किया गया, जिन्होंने लगातार आठ दिनों तक वडोदरा गुजरात, जयपुर, बारां और मथुरा जैसे स्थानों पर एक हजार से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बाद में सुरेंद्र के कोटा आने की सूचना मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाया, लेकिन पुलिस जाब्ते को देखकर वह ढाढ़ देवी के जंगलों की तरफ भाग गया।
यह वीडियो भी देखें
थानाधिकारी जितेंद्र सिंह ने पुलिस बल के साथ उसका पीछा किया। अपने आप को बचाने के लिए सुरेंद्र नहर में कूद गया। कांस्टेबल धर्मेन्द्र ने बहादुरी दिखाते हुए मुल्जिम के पीछे नहर में छलांग लगा दी और उसे दबोच लिया। पूछताछ में सुरेन्द्र बैरवा ने स्वीकार किया कि वह शराब के नशे में था और बाबूलाल को दुकान पर अकेला देखकर उसकी नीयत खराब हो गयी। उसने चोरी करने के इरादे से मूसल से हमला कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग