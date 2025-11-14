Mandi News: भामाशाहमंडी में गुस्साए किसानों ने किया प्रदर्शन, 500000 कट्टों की आवक से लग गई वाहनों की 1KM लंबी कतार

मंडी में धान और अन्य जिंसों का उठाव नहीं होने के कारण करीब पांच लाख कट्टे पहले से रखे हुए हैं और गुरुवार को भी हाड़ौती और मध्यप्रदेश से धान से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली आ गए। इससे कारण मंडी के गेट बंद करने पड़े। गुरुवार को करीब डेढ़ लाख बोरी धान व अन्य जिंस की आवक हुई है। इतना ही माल मंडी के बाहर ट्रकों में भरा हुआ है।