Road Accident: मातम में बदलीं निकाह की खुशियां, कार पलटी, दुल्हे के भाई सहित 2 की मौत, 3 गंभीर घायल

निकाह होने के बाद बारात वापसी में लौटते समय राजगढ़-ब्यावरा के निकट हाईवे पर कटारियाखेड़ी खुरी गांव के पास कार अनियंत्रित होकर पलट गई।

less than 1 minute read

कोटा

image

Rakesh Mishra

Oct 13, 2025

Road Accident

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका

रामगंजमंडी (कोटा)। राजगढ़-ब्यावरा हाईवे पर खुरी गांव के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन युवक गंभीर रुप से घायल हो गए, जिन्हें झालावाड़ चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

12 अक्टूबर को हुआ था निकाह

जानकारी अनुसार खैराबाद निवासी हलीम मेव के पुत्र शोएब का निकाह 12 अक्टूबर को था। रविवार सुबह खैराबाद से बारात भोपाल गई थी। निकाह होने के बाद बारात वापसी में लौटते समय राजगढ़-ब्यावरा के निकट हाईवे पर कटारियाखेड़ी खुरी गांव के पास कार रात करीब 11 बजे अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दूल्हे के फुफेरे भाई दानिश अहमद (21) एवं फोटोग्राफर रूपनारायण माली (22) निवासी खेड़ारुद्रा की मौके पर ही मौत हो गई।

यह वीडियो भी देखें

हादसे में कार चालक राजा सहित फोटोग्राफर सुनील सुमन, अनिल पारेता निवासी खैराबाद गंभीर घायल हो गए। हादसे की सूचना पर ब्यावरा पुलिस मौके पहुंची। पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल ब्यावरा पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को गंभीर स्थिति में झालावाड़ रेफर कर दिया गया।

मृतक दानिश एवं रूपनारायण का सोमवार सुबह पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। सोमवार दोपहर मृतक दानिश एवं रूपनारायण का शव खैराबाद पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। रूपनारायण मूल रूप से चेचट क्षेत्र के खेड़ारुद्रा गांव का निवासी होने के कारण उसका शव खेड़ारुद्रा ले जाया गया। जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया।

कार बदलने से बचा निखिल

विवाह समारोह में फोटोग्राफी के लिए चार युवक की टीम गई थी, जिसमें मृतक रूपनारायण सुमन, ममेरा भाई सुनील सुनील सुमन, अनिल पारेता, निखिल राठोर शामिल थे। सभी एक ही कार में सवार थे। अचानक निखिल राठोर कार से उतर गया और दूसरी कार में बैठ गया। इससे वह बच गया।

Published on:

13 Oct 2025 08:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Road Accident: मातम में बदलीं निकाह की खुशियां, कार पलटी, दुल्हे के भाई सहित 2 की मौत, 3 गंभीर घायल

