Road Accident: मातम में बदलीं निकाह की खुशियां, कार पलटी, दुल्हे के भाई सहित 2 की मौत, 3 गंभीर घायल

जानकारी अनुसार खैराबाद निवासी हलीम मेव के पुत्र शोएब का निकाह 12 अक्टूबर को था। रविवार सुबह खैराबाद से बारात भोपाल गई थी। निकाह होने के बाद बारात वापसी में लौटते समय राजगढ़-ब्यावरा के निकट हाईवे पर कटारियाखेड़ी खुरी गांव के पास कार रात करीब 11 बजे अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दूल्हे के फुफेरे भाई दानिश अहमद (21) एवं फोटोग्राफर रूपनारायण माली (22) निवासी खेड़ारुद्रा की मौके पर ही मौत हो गई।