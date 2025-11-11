Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

1995 Delhi Blast: 30 साल बाद भी कोटा के रामगोपाल नहीं भूल पाए धमाकों की वो दहशत, जिस्म पर अब भी है छर्रों के निशान

Delhi Blast 2025: दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम हुए धमाके ने कोटा के रामगोपाल शर्मा की 1995 के सीरियल बम ब्लास्ट की दर्दनाक यादें ताजा कर दीं। उस हादसे में घायल हुए शर्मा के शरीर पर आज भी छर्रों के निशान हैं।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 11, 2025

Kota Resident In 1995 Serial Bomb Blast: नई दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए बम धमाके से पूरा देश दहल गया। कोटा निवासी सहकारिता विभाग से सेवानिवृत्त निरीक्षक रामगोपाल शर्मा नई दिल्ली में इसी लाल किले के सामने 25 सितंबर 1995 को हुए सीरियल बम धमाके घायल हो गए थे। सोमवार को हुई घटना के बाद शर्मा को फिर वह खौफनाक मंजर याद आ गया। शर्मा का कहना है कि वह दिन याद कर आज भी रूह कांप उठती है।

आज फिर दिल्लीवासियों के हिस्से में ये दर्दनाक क्षण आए हैं। उन्होंने बताया 12 छर्रे मेरी पीठ और पैरों में लगने से सड़क पर गिर गया था। मेरे पास तीन लोग और भी गिरे पड़े थे। अंधेरा होने से कुछ देर बाद पुलिस की सफेद रंग की जिप्सी आई और हम चारों को जिप्सी में पीछे डालकर हॉस्पिटल में ले गई। दो लोगों के शरीर में कोई हलचल नहीं दिख रही थी। अस्पताल में काफी भीड़ थी।

टीवी में देखकर ही मेरी पत्नी और साला तत्काल रात एक बजे कोटा से जनता एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सुबह सीधे अस्पताल पहुंचे और फिर कोटा घर ले आए। आज भी मेरे शरीर में छर्रों के निशान हैं। उस समय मैं अपने बच्चों के कान की मशीन चांदनी चौक में ठीक कराने गया था। शाम को अंधेरा होते ही मैं जब चांदनी चौक से लाल किले की की तरफ सड़क पार कर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए बस पकड़ने जा रहा था, तब ही स्कूटर में तेज ब्लास्ट हुआ।

लगा ऐसा जैसे गाड़ी की बैटरी में ब्लास्ट हुआ हो…

कोचिंग सिटी के दादाबाड़ी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जैन आदिनाथ के पुत्र पाक्षिक जैन दिल्ली में हुई दिल दहला देने वाली घटना के दौरान लाल किले के सामने स्थित लाल दिगंबर जैन मंदिर में मौजूद थे। पाक्षिक ने बताया कि मंदिर में काफी संख्या में लोग दर्शन कर रहे थे तब ही तेज धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे गाड़ी की बैटरी में ब्लास्ट हुआ हो। बाहर आकर देखा तो हालात विकट थे। पता चला कि बम ब्लास्ट हुआ है तो रूह कांप उठी। पैरों तले जमीन खिसक गई। चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे।

देखते ही देखते हाई अलर्ट हो गया। पुलिस वालों ने जो जहां था, वहीं रोक दिया। कुछ देर बाद उन्हेें सुरक्षित निकाला। पाक्षिक ने बताया कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार के कई अवशेष मंदिर से आकर भी टकराए। पाक्षिक ने परिवार के ग्रुप में घटना की जानकारी दी तो परिवारजन भी घबरा गए। बेटे की कुशलक्षेम पूछी। बात होने पर परिवार जनों की जान में जान आई। पाक्षिक ने बताया कि भगवान की कृपा से वह सुरक्षित है। मनोज जैन ने बताया कि बेटा गुरुग्राम में रहता है और अक्सर दर्शन करने दिल्ली जाता रहता है।

ये भी पढ़ें

Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में हाई अलर्ट, अजमेर दरगाह में हथियारबंद जवान तैनात
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 04:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / 1995 Delhi Blast: 30 साल बाद भी कोटा के रामगोपाल नहीं भूल पाए धमाकों की वो दहशत, जिस्म पर अब भी है छर्रों के निशान

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कोटा के ये इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर मचा रहे धूम, मजे-मजे में हो रही लाखों की कमाई

कोटा

ACB की बड़ी कार्रवाई, CBN इंस्पेक्टर के लिए लाखों की रिश्वत लेता दलाल गिरफ्तार, बेटे ने दी थी शिकायत

कोटा

Kota Murder: मामा ही निकला लैब टेक्नीशियन की पत्नी और बेटी का हत्यारा, उधारी नहीं लौटाई तो दोस्तों के साथ मिलकर किया मर्डर

कोटा

Kota: मंडी में रिकॉर्ड तोड़ धान की आवक, रोजाना पहुंच रहे 250000 बोरी जिंस, बंद करना पड़ा गेट, 1KM तक लग गई वाहनों की कतारें

कोटा

कोटा में डबल मर्डर का खुलासा, इस वजह से मामा ने मां-बेटी को उतारा मौत के घाट

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.