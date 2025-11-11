1995 Delhi Blast: 30 साल बाद भी कोटा के रामगोपाल नहीं भूल पाए धमाकों की वो दहशत, जिस्म पर अब भी है छर्रों के निशान

कोचिंग सिटी के दादाबाड़ी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जैन आदिनाथ के पुत्र पाक्षिक जैन दिल्ली में हुई दिल दहला देने वाली घटना के दौरान लाल किले के सामने स्थित लाल दिगंबर जैन मंदिर में मौजूद थे। पाक्षिक ने बताया कि मंदिर में काफी संख्या में लोग दर्शन कर रहे थे तब ही तेज धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे गाड़ी की बैटरी में ब्लास्ट हुआ हो। बाहर आकर देखा तो हालात विकट थे। पता चला कि बम ब्लास्ट हुआ है तो रूह कांप उठी। पैरों तले जमीन खिसक गई। चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे।