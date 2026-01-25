कोटा में कुत्तों का आतंक: कलेक्ट्रेट तक मचाया तांडव, नायब तहसीलदार समेत 30 लोग घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सुबह के समय नयापुरा इलाके में लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और बाजार भी खुलने की तैयारी में था। इसी दौरान दो कुत्ते अचानक आक्रामक हो गए और राहगीरों पर झपटने लगे। घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं। हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुत्ते कलेक्ट्रेट परिसर में भी घुस गए, जिसे आमतौर पर सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है।