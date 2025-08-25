Heavy Rain: ‘भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए, मरते-मरते बचे…’, राजस्थान के इस परिवार ने बहती देखी गृहस्थी तो फूट पड़ा दर्द

एक बुजुर्ग महिला रोते-रोते बोली कि गैस सिलेंडर, तेल के पीपे, अनाज, राशन, पशुओं का चारा सब बह गया। चूल्हा तक बुझ गया। अब घर में बच्चों को खिलाने के लिए एक दाना नहीं बचा। नंद बिहारी जांगिड़ ने कहा घर के अंदर 5 फीट पानी भर गया। इलेक्ट्रॉनिक सामान, गेहूं-बीज, फर्नीचर सब खराब हो गया। दो दिन बाद भी डेढ़ फीट पानी घर में भरा हुआ था। गांव के ही जगदीश प्रसाद ने बताया कि अचानक तेज बहाव से पानी आता गया। घर के दरवाजे-खिड़कियां सब टूट गए। अंदर रखा सामान बह गया। समय ही नहीं मिला कि सामानों को एकत्रित कर पाएं। लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है।