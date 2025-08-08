Rajasthan: कोटा से भोपाल के लिए रवाना हुई खाली ट्रेन, रेलवे पर भड़के यात्री; सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि भोपाल में अतिरिक्त भीड़ की आशंका के मद्देनजर यह स्पेशल ट्रेन चलाई गई, ताकि वापसी में वहां के यात्रियों को लाया जा सके। उन्होंने इसे तत्काल निर्णय बताया। ट्रेन को अनरिजर्व्ड घोषित किया गया था और इसे रात 11:10 बजे कोटा से रवाना किया गया। रास्ते में यह ट्रेन रामगंजमंडी, भवानीमंडी, शामगढ़, चौमहला, विक्रमगढ़ आलोट और नागदा स्टेशनों पर रुकी, लेकिन भोपाल तक अन्य स्टॉपेज की जानकारी नहीं दी गई।