Rajasthan: कोटा से भोपाल के लिए रवाना हुई खाली ट्रेन, रेलवे पर भड़के यात्री; सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

Kota-Bhpal Special Train: कोटा रेल मंडल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गुरुवार रात कोटा से भोपाल के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन (09822) बिना किसी यात्री के खाली ही रवाना हो गई। इस अनरिजर्व्ड ट्रेन में 11 कोच थे, जिनमें चार जनरल और पांच स्लीपर कोच शामिल थे। रेलवे ने ट्रेन चलने से महज दो घंटे पहले सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, जिसके चलते कोई भी यात्री इसका लाभ नहीं उठा सका।
इस लापरवाही को लेकर सोशल मीडिया पर रेलवे की जमकर किरकिरी हुई, और यात्रियों ने सवाल उठाया कि आखिर इतनी जल्दबाजी में ट्रेन क्यों चलाई गई?
कोटा रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि भोपाल में अतिरिक्त भीड़ की आशंका के मद्देनजर यह स्पेशल ट्रेन चलाई गई, ताकि वापसी में वहां के यात्रियों को लाया जा सके। उन्होंने इसे तत्काल निर्णय बताया। ट्रेन को अनरिजर्व्ड घोषित किया गया था और इसे रात 11:10 बजे कोटा से रवाना किया गया। रास्ते में यह ट्रेन रामगंजमंडी, भवानीमंडी, शामगढ़, चौमहला, विक्रमगढ़ आलोट और नागदा स्टेशनों पर रुकी, लेकिन भोपाल तक अन्य स्टॉपेज की जानकारी नहीं दी गई।
हैरानी की बात यह है कि यह ट्रेन NTES पर भी उपलब्ध नहीं थी, जिसके चलते यात्रियों को इसकी जानकारी ही नहीं मिल सकी।
बता दें, रेलवे ने रात 9:15 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेन के संचालन की घोषणा की, लेकिन यह जानकारी इतनी देर से दी गई कि यात्रियों के लिए इसका उपयोग करना असंभव था। इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रेलवे को आड़े हाथों लिया।
एक यूजर लाखन सिंह ने लिखा कि सोशल मीडिया पर जानकारी डालने से कितने पैसेंजर आ पाएंगे? ट्रेन तो एनटीईएस पर भी शो नहीं हो रही। यूजर्स के सवालों के बाद रेलवे ने यह पोस्ट डिलीट कर दी और रात 10:08 बजे नया पोस्ट किया, जिसमें ट्रेन को अनरिजर्व्ड बताया गया। इस नए पोस्ट में भी अधूरी जानकारी थी, जिसके चलते यात्रियों में और ज्यादा नाराजगी बढ़ी। कई यूजर्स ने इस मामले की जांच की मांग तक उठाई।
एक यूजर ने लिखा 11 कोच की ट्रेन खाली भेजने का क्या मतलब? रेलवे को पहले सूचना देनी चाहिए थी। बता दें, आमतौर पर रेलवे स्पेशल ट्रेनों की सूचना कम से कम दो दिन पहले देता है, ताकि यात्री अपनी यात्रा की योजना बना सकें। लेकिन इस बार जल्दबाजी में लिए गए फैसले ने रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए।
ट्रेन के खाली रवाना होने के साथ ही एक और सवाल उठा कि इसकी वापसी का क्या होगा? रेलवे ने भोपाल से कोटा लौटने की कोई जानकारी साझा नहीं की, जिससे यात्रियों में असमंजस की स्थिति बनी रही। लोगों का कहना है कि अगर रेलवे का मकसद भोपाल की भीड़ को कम करना था, तो पहले व्यापक प्रचार और उचित योजना बनानी चाहिए थी।