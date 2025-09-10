खुशखबरी: मुकुंदरा और रामगढ़ में 5 बाघिन और 2 बाघ होंगे शिफ्ट, प्रे-बेस के लिए लाए जाएंगे 500 चीतल

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में बाघों के लिए प्रे- बेस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एएन झा डियर पार्क नई दिल्ली से 161 चीतल तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर से 381 चीतल ट्रान्सलोकेट किए जा चुके हैं। वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर से 250 चीतल मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किए जाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रे-ऑगमेंटेशन के लिए चीतल तथा सांभर चरणबद्ध तरीके से लाने की कार्रवाई की जा रही है।