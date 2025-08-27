कोटा में अतिवृष्टि से 750 करोड़ रुपए का नुकसान, 7000 घरों में भरा पानी, 1800+ मकान क्षतिग्रस्त, बह गई सड़के और पुलिया, जानें पूरी रिपोर्ट

प्रदेश में सक्रिय मानसून से कहीं-कहीं भारी बारिश का दौर जारी है। राज्य में मंगलवार को अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौडगढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, खैरथल, कोटा, कोटपूतली-बहरोड में बारिश का दौर चला। सबसे अधिक बारिश बांसवाड़ा के भांगरा में 6 इंच दर्ज की गई। मौसम केन्द्र के अनुसार आगामी चार दिनों में दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा।