जेईई एडवांस्ड 2026 : एक बेटे ने साधारण परिवार को बनाया ‘खास’, दूसरे ने मां को बना दिया ‘सेलेब्रिटी’, पढ़ें कामयाबी की कहानी

Kota success story JEE toppers : कोटा। जेईई एडवांस्ड 2026 के नतीजों ने कोटा को एक बार फिर देशभर में गौरवान्वित किया, लेकिन इन चमकती रैंक के पीछे कुछ ऐसी मांओं की कहानियां भी हैं, जिनकी आंखों में बरसों का इंतजार, त्याग, संघर्ष और भरोसा एक साथ छलक पड़ा। जेईई की इस कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब मां अपने बच्चे के सपनों के साथ खड़ी हो जाए, तो मंजिलें भी छोटी पड़ जाती हैं। ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल करने वाले शुभम कुमार और एआइआर-2 पाने वाले कबीर की सफलता सिर्फ दो छात्रों की उपलब्धि नहीं है, बल्कि उन मांओं की जीत भी है, जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों को खुद की जिंदगी बना लिया।