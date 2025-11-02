स्कूल नहीं मौत की वैन निकली… थम गई कोटा की तनु और पारुल की मासूम हंसी, दो भाई बिना बहन के हुए

हादसे में वैन मालिक और प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई। वैन मालिक ने निजी उपयोग के लिए पंजीकृत पांच सीटर वाहन को मॉडिफाई कर आठ सीटर बना रखा था। इसी वाहन को रोजाना बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटनास्थल पर रोड टूटी पड़ी है। गड्ढों से बचने के प्रयास में वैन असंतुलित होकर सामने से आ रही जीप से टकरा गई। इसके बाद वैन का टायर फट गया। घटना में जीप भी पलट गई। हादसे के समय भी वैन में 12 बच्चे सवार थे।